‘‘Les architectes jouent un rôle important dans l’accompagnement du chantier de la régionalisation avancée. Ce rôle s’explique par la conception et la production d’espaces de vie durables et équitables adaptés aux particularités des régions. Nous sommes déterminés à accompagner la profession d’architecte, d’être à son écoute et d’anticiper les changements induits par les différentes mutations enregistrées dans les domaines sociétaux, économiques et politiques’’

Nouzha Bouchareb, Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville