« Ce chantier a fait l’objet d’un intérêt croissant, depuis le début du mandat législatif actuel, et l’attention s’est portée sur la nécessité de le renouveler et d’adapter certaines de ses dispositions aux évolutions de la scène parlementaire en général », a souligné Talbi Alami.

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a expliqué que la proposition est le fruit d’un travail collectif, qui a nécessité la tenue de plusieurs réunions, et a fait l’objet de 303 amendements émanant de différents groupes parlementaires et parlementaires sans appartenance politique.

Et de noter que les amendements apportés à cette proposition « procèdent d’une volonté collective et d’une ambition commune d’instaurer des règles et de nouveaux amendements qui donneront un nouvel élan à une action marquée du sceau de l’efficacité, du sérieux et de la créativité et immuniseront nos actions en tant que représentants de la Nation avec les garanties suffisantes pour leur aboutissement ».

« Tout observateur ou personne intéressée par ce chantier relèvera que nous sommes face à un règlement intérieur qui a pris en considération la marche de plus d’une décennie d’action parlementaire et tenté de combler ses lacunes avec l’audace requise et ce, en parfaite harmonie avec l’ambition politique et les contraintes constitutionnelles devant être respectées», a-t-il ajouté.