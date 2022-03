L’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM) organise la troisième édition de « Car of the year 2022 » (COTY 2022) au Maroc. « S’inscrivant dans le cadre de la mission de l’association de sensibiliser le public sur le secteur de l’automobile, cet événement se veut un des événements professionnels majeurs fêtant l’automobile dans notre pays », indique AIVAM dans un communiqué.

L’objectif de « Car of the year 2022 » est d’élire la voiture de l’année par un panel sélectionné de journalistes et d’experts spécialisés dans l’automobile en assurant une transparence et une équité à toutes les marques participantes, précise la même source.

Le jury du COTY 2022 se compose de Khadija Dinia (Luxury Life Morocco) élue Présidente du Jury, de David Jérémie (Challenge), de Jalil Bennani (M24 TV), de Moulay Ahmed Belghiti (Les Ecos), de Mehdi Laaboudi (Maxmag), de Mohamed Akisra (Le Matin), de Nabil Sbaï Tanji (Je veux acheter une voiture !), de Leila Benjelloun (Golf du Maroc), d’Hicham Smyej (Medias24.com), d’Essam Chraibi (wandaloo) et de Mourad Khezzari (Gentlemen Driver), relève le communiqué.

Les véhicules éligibles à l’élection de la voiture de l’année 2022 sont au nombre de 18 et sont composés des marques et des modèles suivants: Audi A3 Sportback, Citroën C4, Dacia Logan, Dacia Sandero, Hyundai Creta, Hyundai i10, Hyundai Tucson, Kia Sorento, Mercedes Classe C, Renault Express, DFSK Seres 3, Seat Arona, Skoda Octavia, Toyota Yaris, Toyota Corolla Cross, Volkswagen Caddy 5, Volkswagen Golf 8 et Volkswagen T-Roc, poursuit AIVAM.

Les essais statiques auront lieu ce mercredi 23 mars 2022 et permettront au Jury de déterminer un panel de 7 véhicules parmi les 18 nominés, selon les critères du règlement intérieur déposé auprès de maître Majid Benjelloun Zahr.

Et de noter que les 7 véhicules éligibles subiront par la suite des essais dynamiques pratiqués par le jury qui désignera la voiture de l’année 2022. Le véhicule élu « voiture de l’année 2022 » sera révélé sous format digital courant mai 2022.