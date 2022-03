La Banque Populaire a remporté, ce mardi 22 mars lors de la deuxième édition des Morocco Sports Awards, le prix de « meilleure activation de l’année », pour sa campagne institutionnelle réalisée en partenariat avec le champion olympique Soufiane El Bakkali, sous le thème de « Gagner Ensemble ». Il s’agit décidément d’un partenariat gagnant, puisque Soufiane El Bakkali a remporté le trophée de « meilleure personnalité de l’année ».

« Notre choix s’est porté sur Soufiane pour incarner les valeurs du Groupe, car nous avons su apprécier son évolution, portée par une ambition, des sacrifices, et surtout un entourage bienveillant. Je pense particulièrement à son coach qui l’a suivi depuis l’âge de 12 ans. Ensemble, ils se sont soutenus. Ensemble, ils se sont surpassés. Et ils ont grandi ensemble jusqu’à atteindre le toit du monde pour le plus grand bonheur de tous les marocains. Et c’est cet esprit-là que nous souhaitions partager à travers cette campagne », a souligné Wassim BIAZ, Directeur Executif Communication Groupe lors de la remise du trophée.

Organisés par la Fédération Marocaine des Professionnels du Sport (FMPS), les Morocco Sports Awards ont pour ambition de valoriser les bonnes pratiques et les initiatives impactantes, ainsi que de rendre hommage aux personnalités et aux entreprises qui se distinguent dans l’écosystème du sport au Maroc.