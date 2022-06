Le Centre Régional d’Investissement Drâa-Tafilalet a organisé, sous la présidence de Monsieur le Wali, et en partenariat avec les acteurs institutionnels et économiques de la région, la 1ère journée de l’Offshoring de Drâa-Tafilalet. Cette journée s’est tenue au complexe Oulad El Haj à Errachidia, et a eu pour thème « Les compétences digitales et linguistiques dans la région Drâa-Tafilalet, un levier pour une inclusion numérique régionale au service des métiers de l’Offshoring ».

Conformément aux missions du CRI, et notamment celles relatives à l’impulsion économique et l’offre territoriale, ce premier Drâa-Tafilalet Offshoring Day a été conçu pour affirmer la volonté de la Région et l’ensemble de son écosystème de se positionner parmi les destinations cibles des investisseurs du secteur de l’Offshoring, premier secteur pourvoyeur d’emplois pour les jeunes dans notre pays, et pour concrétiser l’offre territoriale en la matière. Drâa-Tafilalet dispose en effet de nombreux atouts pour le développement d’un écosystème Offshoring, c’est pourquoi, plusieurs investisseurs potentiels intéressés par l’installation à court terme de leurs activités d’Offshoring ont fait le déplacement depuis différentes villes ou depuis l’étranger pour participer aux travaux de la journée.

L’ouverture a été donnée par Monsieur Bouchaab YAHDIH, Wali de la région Drâa- Tafilalet qui, pour souligner l’importance du secteur de l’Offshoring, l’intérêt de l’organisation d’une journée qui lui est dédiée ainsi que la pertinence du choix de la thématique, a judicieusement choisi de faire référence au message que SM le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, a adressé au 15ème sommet de la Francophonie à Dakar en 2014, affirmant : «…Nous sommes fiers au Maroc d’un leg historique singulier fruit de notre ouverture au monde, elle-même synonyme, durant des siècles, de fusion des cultures,

d’accumulation des savoirs et d’essor du commerce. Aujourd’hui, la proportion de nos citoyens qui parlent des langues étrangères comme le Français, l’Espagnol ou l’Anglais est un atout véritable, comme l’a montré le développement important du secteur de l’Offshoring ces dernières années…» Quant à Monsieur le Président du Conseil Régional de Drâa-Tafilalet, il a exposé les projets que la Région a programmé dans son Plan de Développement Régional, notamment les deux projets de centres d’Offshoring, Tafilalet Shore et Drâa Shore, pour lesquels une enveloppe budgétaire globale de 180 MDhs a été allouée.

Le Directeur Général du CRI a partagé pour sa part avec l’assistance un panorama de la région Drâa-Tafilalet, sa vision pour son développement futur, ses secteurs d’excellence, et surtout ses atouts et avantages pour conquérir le secteur de l’Offshoring, avec à leur tête les ressources humaines qualifiées, l’excellence estudiantine inégalée et reconnue aussi bien au niveau national qu’international, et qui jouit de compétences digitales et linguistiques de haut niveau.

Madame Lalla Kenza EL ALAOUI, directrice générale de l’industrie au Ministère de l’Industrie et du Commerce a rappelé les différentes mesures incitatives accordées par l’Etat pour encourager le développement du secteur de l’offshoring, objet de la circulaire du Chef du Gouvernement, n°8/2022 du 08 Avril 2022. Madame EL ALAOUI n’a pas manqué d’affirmer également l’engagement de son ministère à contribuer au développement de l’Offshoring à Drâa-Tafilalet.

Le Directeur de l’Ecosystème Digital à l’Agence de Développement du Digital et le Directeur de Marketing et de la Communication à l’ANAPEC ont affirmé respectivement l’engagement de l’ADD et de l’ANAPEC pour accompagner cette initiative louable visant le développement du Digital et de l’Offshoring à Drâa-Tafilalet.

D’autres interventions, organisées en deux panels, ont enrichi le programme de cette journée de l’Offshoring. Un panel a regroupé le Directeur Général de Barid Média, le président du pôle offshoring de la fédération marocaine des Technologies de l’Information, des Télécommunications et de l’Offshoring (APEBI) et des sociétés et investisseurs potentiels du secteur. Le deuxième panel a regroupé les représentants des organismes de la formation professionnelle et académique, à savoir l’OFPPT, la Faculté des Sciences et Techniques d’Errachidia (FSTE) et la Faculté Polydisciplinaire de Ouarzazate (FPO), ainsi que les représentants de l’ANAPEC. Les différents intervenants de ce panel ont étalé les chiffres et statistiques attrayants de leurs organismes respectifs en matière d’offres de formation disponibles et dispensées, ainsi que le pool des candidats formés et qualifiés pour les catégories d’emploi que les investisseurs du 1er panel sont venus chercher à Drâa-Tafilalet.

En marge de cette rencontre, une convention de partenariat a été signée entre le CRI-DT et l’APEBI, portant sur la création de la septième antenne régionale de la fédération. De même, un protocole d’accord pour le développement des zones industrielles à Drâa-Tafilalet et une cité du savoir (P2I) a également été signé.

Avant de clôturer la journée, une session d’échange a été accordée pour faciliter les premiers contacts entre les investisseurs et les jeunes étudiants, stagiaires et diplômés qui ont assisté à cet événement organisé principalement pour promouvoir leurs compétences et hisser haut leur image et capital employabilité.

Avec ce premier acte, Drâa-Tafilalet est en bonne voie pour assurer une émergence réussie du secteur de l’Offshoring et contribuer à l’essor prometteur dudit secteur dans le Royaume.