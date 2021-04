Lancement d’une marque 100% marocaine de culottes menstruelles en coton bio,

certifié GOTS & OEKO-TEX.

1447, c’est le nombre de serviettes hygiéniques jetées dans le monde par seconde.

30%, c’est la proportion de femmes ayant accès à une protection hygiénique au Maroc.

La jeune marque marocaine, inclusive, pétillante et dynamique, veut bouleverser les codes et rendre la culotte menstruelle accessible dès les premières règles.

C’est pour proposer une alternative saine et écologique aux protections jetables, que Ghita B et Ghita E ont créé librè, la culotte menstruelle de référence, en coton bio, dont les tissus sont certifiés GOTS et Standard 100 by OEKO-TEX.

Des matières saines et naturelles qui absorbent les règles.

La culotte librè ressemble à s’y méprendre à une culotte classique, mais est dotée, en plus, d’un insert imperméable et absorbant.

Cette technologie innovante et quasi invisible garantit :

0 fuite, 0 odeur et 0 sensation d’humidité jusqu’à .

Facile d’entretien, la culotte de règles librè est lavable et réutilisable, réduisant ainsi la charge mentale qui pèse sur les femmes.

Sa durée de vie peut aller jusqu’à 7 ans.

Chez librè, tout a été minutieusement étudié pour garantir une expérience produit optimale.

Du choix de la matière principale :

Du coton Bio pour la douceur et la durabilité,

Juste ce qu’il faut d’élasthanne pour le confort,

Du noir pour rassurer !

Au prix de vente :

A partir de 150 Dhs la culotte ado ou femme. Un prix

accessible afin de permettre à toutes les femmes de

brandir haut et fort l’affirmation :

« J’ai mes règles et alors ?! ».

Un engagement écologique et social.

Au-delà de la durabilité du produit, la marque s’inscrit dans une démarche écologique globale :

1/ Une collection volontairement limitée afin d’éviter la surproduction :

3 modèles femmes de base, simples mais sophistiqués, du 34 au 52 en 3 niveaux de flux : léger, modéré et abondant.

1 modèle ado du 10/12 ans au 14/16 ans en flux modéré.

2/ Des tissus sélectionnés rigoureusement :

Le coton bio certifié GOTS a été tricoté dans la première usine écoresponsable du Maroc.

Les tissus techniques (fibres de bambou et Pul) sont certifiés Standard 100 by OEKO-TEX, garantis sans substances toxiques nocives pour la santé.

Conscientes de la force que pourrait insuffler ce projet aux jeunes femmes en grande précarité menstruelle, les deux Ghita s’engagent à reverser une partie de leur chiffre d’affaires en culottes à des associations caritatives oeuvrant pour l’émancipation de la Femme au Maroc.