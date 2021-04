Dans le cadre de l’accompagnement et le suivi de ses lauréats, Rabat Business School-UIR, accréditée par l’AACSB et classée N°1 au Maroc et en Afrique du Nord (Jeune Afrique 2020), a procédé comme chaque année à une étude sur l’employabilité de ses diplômés, notamment en période de crise sanitaire où le marché de l’emploi à l’échelle nationale et internationale semble tendu.

Cette étude a été réalisée sur un nombre total de 1401 diplômés des programmes Masters incluant les 5 dernières promotions de lauréats avec un taux de réponse de 86% soit 1205 répondants. L’enquête a principalement ciblé les programmes

Masters ainsi que le Programme Grande École et a révélé des résultats avec un taux global d’insertion professionnelle de 84%.

Avec près de 100 partenaires internationaux, Rabat Business School a développée 2 programmes post-bac, 6 Masters, un Programme Grande École et un MBA.

Par ailleurs, le Programme Grande École (Master in Management) bénéficie d’un taux d’insertion professionnelle de 90%, suivi des

autres programmes avec des taux rapprochés :

Programme Grande Ecole – Master in Management 90%

Master Human Resources Management 87%

Master International Business 84%

Master Strategic Marketing & Digital 83%

Master Finance et Economie Appliquée 82%

Master Supply Chain Management 77%

Cette étude a également pu recenser les principaux secteurs d’activité sur lesquels les lauréats de Rabat Business School se placent

ainsi que les entreprises majeures qui les recrutent :

– 47% Commerce international et Logistique

– 23% Industrie et BTP

– 14% Banque et Finance

Les diplômés de Rabat Business School intègrent également d’autres secteurs tels que : le conseil et la formation, l’agroalimentaire, le tourisme et l’énergie.

Opérant dans le secteur public ou privé, la liste exhaustive des employeurs des lauréats de Rabat Business School comprend des Cabinets d’Audit (Deloitte, KPMG, PwC…), des Banques (Crédit du Maroc, Banque Populaire, Attijariwafa Bank…), Groupe AXA, YAZAKI, APTIV, Conso’System Africa, CDG.