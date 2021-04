La chambre d’artisanat de la région (CRA-FM) Fès-Meknès a approuvé, lors de sa dernière assemblée générale, une convention portant sur la création d’un Salon international de l’artisanat à Fès (SIAF), pour une enveloppe budgétaire de 21 millions de DH.

Le projet, qui s’étendra sur une superficie de plus de 10.000 m2, a pour ambition de contribuer à la valorisation des métiers d’artisanat, la promotion de la créativité et de l’innovation dans le secteur, l’échange des bonnes pratiques et la création de postes d’emploi, selon la CRA-FM.

A travers ce salon, la Chambre mettra à la disposition des artisans un vaste espace d’exposition et de commercialisation de leurs œuvres et apportera une pierre à l’édifice de la promotion du rayonnement de la région Fès-Meknès sur les plans économique, touristique et culturel. Le SIAF, qui devrait suivre le modèle du Salon international de l’agriculture de Meknès (SIAM), s’inscrit dans le cadre du contrat-programme entre l’Etat et la région Fès-Meknès et le programme de développement régional (PDR). L’enveloppe dédiée au projet (21 MDH) sera mobilisée par le Conseil régional (12 MDH) et la chambre régionale d’artisanat (9MDH) et affectée à la réalisation des études et des travaux et l’acquisition des équipements.

Un établissement chargé d’organiser ce Salon sera créé à cet effet et dont le conseil d’administration englobera tous les partenaires du projet. Il assurera la mise en œuvre du projet, l’élaboration des dossiers de consultation, des appels d’offre et des permis, ainsi que le suivi des travaux.