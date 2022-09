Festival historique de Jazz à Tanger, TANJAzz fera vibrer la ville du Détroit avec un cocktail musical détonnant qui réunira près de 30 formations de 17 nationalités et de quatre continents différents. Avec le jazz comme fil conducteur, la programmation offrira une riche palette de styles musicaux : world music, swing, blues, soul, mais aussi de la musique latine, gnaoua, tziganes, folk et électro.

L’esprit TANJAzz et la magie de la capitale du Détroit sont une source d’inspiration dans cette cité cosmopolite qui a toujours attiré les artistes, et dont le jazz mêlé aux influences américaine, européenne et africaine est la bande son évidente.

La 21ème édition du festival est organisée dans une dynamique de pérennisation des acquis du festival et un esprit de renouvellement, et ce, suite à la passation de direction qui a eu lieu en 2019, entre le fondateur Philippe Lorin et Seven PM (société organisatrice de Jazzablanca Festival).

Le « nouveau » TANJAzz reste ainsi fidèle à ses acquis et cultive son ADN spécifique de festival de découverte et d’ouverture. La programmation de cette année continuera à offrir une expérience festivalière unique, élégante, festive et conviviale, avec la capacité à réunir les publics de générations différentes, venus de Tanger et de sa région, ainsi que diverses villes marocaines, tout en attirant de nombreux participants étrangers.

TANJAzz continue de bénéficier du soutien actif de nombreux acteurs institutionnels, des autorités publiques de Tanger, ainsi que de sponsors et de partenaires fidèles.

Le festival a été également le premier événement musical marocain labellisé par l’UNESCO qui salue une « diplomatie de la musique » qui incarne les valeurs de rencontre, de partage et de paix prônées par l’organisation des Nations Unies.

TANJAzz en ville

Dans le but d’animer les lieux emblématiques de Tanger, de diffuser la magie du festival et l’esprit Jazz pour un plus large public, TANJAzz proposera cette année des animations gratuites :

FANFARE :

Chaque jour de 16h00 à 18h00, la fanfare Zygos Brass Band animera les ruelles de Tanger, en démarrant par Bab El Kasbah et en passant par le Petit et le Grand Socco.

Avec un esprit jazz festif venu du Mardi Gras de la Nouvelle Orléans, ces musiciens sont prêts à déverser dans Tanger l’esprit et l’ambiance de la Louisiane, une musique faite pour s’amuser, danser et swinguer.

COURS DE DANSE

Chaque jour à 18h00, à l’hôtel Dixil Garden Tanger, des cours de Lindy Hop, Charleston et Swing seront donnés par le collectif français “Shake The Swing”.

CONCERTS GRATUITS

2 concerts gratuits sont au programme, à la Place du Tabor “Scène Socco Alto”* (à 16H30), et à la Place du Méchouar “Scène BMCI Kasbah”** (à 18H00).

La “Scène Socco Alto” démarrera le jeudi 22 septembre avec le trio formé par Les Frères Souissi ; les trois musiciens et frères Ali, Hassan et Hamza, qui ont créé un genre musical unique, un Jazz inspiré de la culture musicale marocaine. Le vendredi 23, l’ambiance sera “jazz vintage” avec la chanteuse anglaise Ali Affleck. Et le samedi 24 septembre, la chanteuse marocaine Meryem Aassid offrira un concert aux couleurs Jazz Amazigh.

Sur la “Scène BMCI Kabah”, l’ambiance sera bien festive le jeudi 22 avec le groupe français The Yellbows qui offrira des compositions originales aux couleurs du Sud des Etats-Unis, à la fois blues, funk, jazz et new-orléans. Vendredi 23 septembre, le public aura rendez-vous avec le Maâlem tangérois Abdelmajid Domnati et sa formation Gnawa Express. La soirée du samedi 24, le groupe The Rabid Roosters, composé de 8 musiciens de différentes nationalités reprendra les grands classiques de rock’n roll et blues des années 40 et 50 pour une ambiance de clôture bien dansante.

*“Scène Socco Alto”, avec le soutien du groupe Aradei Capital, à travers son actif Socco Alto Mall’

**“Scène BMCI Kasbah”, avec le soutien de la Fondation BMCI

LES HOTSPOTS

En plus de la programmation artistique en ville, Tanjazz a noué des partenariats avec plus de 20 adresses des plus prisées à Tanger ; Musées et galeries d’art, Hôtels, restaurants ; concept store et ateliers de créateurs. Les festivaliers auront ainsi des avantages et des promotions chez ces acteurs locaux pour découvrir et profiter des richesses de la magnifique ville de Tanger

LES AFTERS

Des sets électro sont programmés chaque soir à partir de 01H00, à l’Hôtel Rembrandt et à l’Hôtel Farah Tanger, avec un line-up éclectique composé de 4 DJ marocains : Hyyde, Achil, Daox et Polyswitch.

TANJAzz au Palais des Institutions Italiennes

Aussi bien pour le bonheur des aficionados du jazz « pur » que des amoureux de découvertes et de musiques du monde, la programmation de TANJAzz permet de naviguer entre les différentes ambiances, époques et styles qui font la richesse, la couleur et la pérennité du festival.

Comme lors des précédentes éditions, le Palais des Institutions Italiennes ouvre ses magnifiques salles et jardins aux différentes scènes et aux espaces de restauration et de partage.

Chaque soir, sept concerts y sont programmés sur trois scènes thématiques :

La “Scène BMCI Palais” verra se produire des musiciens de renom issus d’un jazz aux racines à la fois classique et « world » :

Jeudi 22 septembre

J.P. Bimeni & The Black Belts (BURUNDI) ; Chanteur de Soul d’origine Burundaise à la voix solaire, apôtre de la soul, du rhythm & blues et du légendaire Otis Redding.

Bonga (ANGOLA) ; Icône de la musique angolaise, Bonga fête ses 50 ans de carrière et continue à faire danser les foules !

Vendredi 23 septembre

Mehdi Nassouli (MAROC) ; Musicien surdoué, talentueux et passionné, relève de la tradition gnaouie.

Goran Bregovic (SERBIE) ; Bosnien d’origine serbe, mondialement connu pour sa musique aux influences balkaniques ultra festive mêlant folklore roumain, voix bulgares, violons tziganes.

Samedi 24 septembre

Toni Green (ETATS-UNIS) ; Diva de la soul du 21° siècle, digne héritière d’Aretha Franklin ou Etta James.

Grupo Compay Segundo (CUBA) ; Ambassadeurs de la musique cubaine, la formation fait escale à Tanjazz pour vous faire danser sur les chansons emblématiques du légendaire Compay Segundo.

La scène Volkswagen Palais qui affichera les artistes des tendances jazz les plus actuelles :

Jeudi 22 septembre

Yazz Ahmed (BAHREÏN / ROYAUME-UNI) ; Une des rares femmes trompettistes d’origine bahreïni-britannique qui brouille les frontières entre jazz et électro, Yazz surprend avec son « jazz arabe psychédélique »

Monty Alexander (JAMAÏQUE) ; Après son séduisant passage à Tanger il y a 10 ans, le pianiste jamaïcain Monty Alexander fait son grand retour pour encore faire swinger le public de Tanjazz !

Vendredi 23 septembre

Alfa Mist (ROYAUME-UNI) ; Figure incontournable de la scène jazz-hop britannique, pianiste autodidacte, chanteur et producteur qui allie à la perfection la soul-jazz et le hip-hop.

Avishai Cohen Trio (ISRAËL) ; Brillant contrebassiste et compositeur israélien qui présentera son nouvel album « Shifting Sands », entouré de deux musiciens exceptionnels : le pianiste azerbaïdjanais Elchin Shirinov et la batteuse israélienne Roni Kaspi.

Samedi 24 septembre

Marco Guidolotti Quartet (ITALIE) : il présentera son nouveau projet dédié aux plus grands interprètes du Baryton Saxophone.

Youn Sun Nah Quartet (CORÉE DU SUD) : Chanteuse sud-coréenne installée à Paris. Voix de soprano et étoile du jazz vocal.

Le Pub, au sein de la belle salle de réception du Palais, dont la programmation proposera une ambiance festive autour des musiques New Orleans, Swing, Bebop mais aussi une programmation électro qui permettra de groover jusqu’au cœur de la nuit !

Au programme :

The Rabid Roosters (ESPAGNE) : Huit musiciens reprenant les grands classiques de blues et du rock’n roll des années 40 et 50 ;

The Yellbows (FRANCE) : Quartet déjanté aux compositions originales : couleurs du Sud des Etats Unis à la fois blues, funk, folk, jazz, new-orleans et rock’n’roll ;

Ali Affleck (ROYAUME – UNI) ; Elle redonne vie au jazz old school et présente un répertoire « jazz vintage » et « roostie blues ».

A partir de minuit, le Pub sera animé par les sets de DJs nationaux et internationaux : AliA (BELGIQUE) le 22/09, Daox (MAROC) le 23/09 et Khalil Riyahi (PAYS-BAS) le 24/09.