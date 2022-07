La 21ème édition de Tanjazz marquera une nouvelle étape pour le festival, avec le changement de direction et la nouvelle identité visuelle. Soutenu par la Fondation BMCI (Sponsor officiel), Tanjazz est désormais organisé par l’agence Seven PM (producteur exécutif de Jazzablanca Festival), et ce depuis la passation, qui a eu lieu en 2019, lors de la 20ème édition, entre le fondateur Philippe Lorin et le producteur de Jazzablanca.

C’est donc un Tanjazz rajeuni mais aussi fidèle à ses acquis qui s’annonce. L’ambition est d’offrir une expérience festivalière fidèle à l’ADN de cet événement, qui a jeté les fondations d’une véritable culture jazz au Maroc. Celle-ci se développe depuis deux décennies dans un promesse d’ouverture et de découverte que la nouvelle équipe d’organisation entend prolonger, tout en l’ouvrant à de nouveaux publics.

Les nombreux afficionados de Tanjazz seront heureux de retrouver l’emblématique Palais des Institutions Italiennes, cœur battant du festival, avec ses diverses scènes, ses jardins et ses espaces de restauration.

Le nouveau format de Tanjazz offrira ainsi trois jours de fête avec plus de 20 concerts au sein du Palais (accès payant), mais aussi des concerts et de multiples animations gratuites, que le public découvrira à travers différents circuits dans la ville.

Swing, Blues, Rock, Soul, World Music et Electro Jazz, la programmation de cette année sera particulièrement attractive. Le Line-up illustrera les ambitions et l’engagement du festival à offrir au public ; Tangérois fidèles ; festivaliers venus de Casablanca, Rabat et de l’ensemble du Maroc, mais aussi les nombreux étrangers habitués de Tanjazz ; une magnifique reprise après deux années de privation.