Un total de 22,4 milliards de dirhams (MMDH) de crédits garantis a été accordé dans le cadre des mécanismes “Relance TPE” et “Damane Relance” à 15.183 entreprises, selon la Caisse centrale de garantie (CCG). “La reprise post Covid est bien amorcée. Depuis leur mise en place par la CCG, les mécanismes «Relance TPE» et «Damane Relance» ont profité à pas moins de 15.183 entreprises, pour un total de 22,4 MMDH de crédits ayant bénéficié de ces garanties exceptionnelles, soit un montant global d’engagements s’élevant à 19,7 MMDH”, indique la Caisse dans un communiqué.







Lancés le 15 juin 2020, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures décidées par le Comité de veille économique (CVE) visant l’atténuation des effets de la crise induite par la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), l’objectif de ces deux mécanismes est de permettre aux Très Petites Entreprises (TPE), Petites et Moyennes Entreprises (PME) et grandes entreprises (GE) de financer le retour progressif à une activité normale.







Le produit “Relance TPE”, destiné à garantir les prêts des TPE réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions de dirhams (MDH), a bénéficié à pas moins de 10.756 entreprises, totalisant 2,4 MMDH de crédits consentis, pour un volume d’engagement de 2,3 MMDH.





Pour sa part, le produit “Damane Relance”, déployé en faveur des petites, moyennes et grandes entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 10 MDH, a profité à 4.427 entreprises. Ce mécanisme a ainsi couvert un volume de crédits de près de 20 MMDH, pour des engagements de 17,4 MMDH.







En terme de répartition du volume des crédits garantis selon les secteurs d’activité, les mécanismes “Relance” ont principalement profité aux secteurs de l’industrie (33%), suivi du secteur de du commerce et distribution (31%), et du BTP (17%).