L’université allemande débarque en Afrique à travers le Maroc. Baptisé German University in Morocco (GUM), ce projet est le fruit d’un partenariat entre le groupe international Adam Riese et l’université bavaroise des sciences appliquées de Landshut en Allemagne. Ce nouveau modèle permet aux étudiants d’être inscrits en même temps à German University in Morocco et à l’université des sciences appliquées de Landshut.

Dans un communiqué, l’établissement fait savoir que le programme au Maroc sera établi en synchronisation totale avec celui en Allemagne. De même, ajoute la même source, les examens auront lieu au Maroc sous la supervision d’une commission envoyée par l’université bavaroise en même temps qu’en Allemagne et sont corrigés en Allemagne.

Dans les détails, le programme dure 7 semestres (3 ans et demi) et est couronné par l’obtention d’un Bachelor of Science (B.Sc.), délivré par l’Université des Sciences Appliquées de Landshut. A partir du 5e semestre, les étudiants peuvent, s’ils le désirent, terminer leurs parcours en Allemagne.

Au niveau de l’admission, la double inscription fait que les candidats sont soumis aux mêmes conditions imposées aux candidats étrangers en Allemagne, c’est à dire la maîtrise de la langue allemande et l’obtention de l’équivalence du baccalauréat allemand “Studienkolleg” ou la reconnaissance par l’université des sciences appliquées de Landshut de leurs diplômes universitaires. L’accès est conditionné par la réussite d’un concours d’admission.

A noter que les étudiants brillants peuvent bénéficier de la bourse d’excellence « Adam Riese » qui se traduit par une réduction de frais de scolarité pouvant aller jusqu’à 100% de remise. En somme le Maroc aujourd’hui est devenu un véritable Hub pour l’Afrique.

Soulignons, par ailleurs, que pour le démarrage de ce projet ambitieux au Maroc, une faculté d’informatique vient d’être créée avec les mêmes filières offertes par l’université bavaroise, en l’occurrence « Informatique générale », « Informatique de gestion » et « Informatique de l’automobile ».