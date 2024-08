Au cours des 25 ans de règne du Roi Mohammed VI que le Maroc célèbre cette année, il est évident que le Royaume a connu une transformation profonde et durable. Le règne du Roi Mohammed VI a été caractérisé par une vision stratégique claire, plaçant la durabilité au cœur des priorités nationales. Initié par des discours fondateurs, le Roi a appelé à une modernisation durable du Maroc, combinant croissance économique et respect de l’environnement. Ses engagements ont catalysé des avancées significatives dans divers secteurs clés.

Modernisation des infrastructures et transition énergétique

Au cœur de cette transformation, le Maroc a lancé des projets innovants tels que le Complexe solaire Noor à Ouarzazate, le plus grand complexe solaire au monde. Ce projet emblématique illustre l’engagement du pays pour une économie verte, combinant innovations technologiques et performances énergétiques remarquables.

En parallèle, le développement des parcs éoliens et hydroélectriques renforce la capacité du pays à tirer parti de ses ressources naturelles pour une transition énergétique durable. La stratégie nationale vise non seulement l’indépendance énergétique, mais aussi la réduction des émissions de CO2, avec des initiatives concrètes pour atteindre ces objectifs ambitieux. L’un des piliers de cette transformation réside dans la modernisation des infrastructures du pays.

Le Maroc a investi massivement dans le développement de son réseau de transport, avec des projets phares comme le port de Tanger Med, qui est devenu l’un des plus grands ports en Méditerranée et en Afrique, ainsi que le réseau ferroviaire à grande vitesse reliant Tanger à Casablanca. En outre, le Royaume a renforcé ses infrastructures numériques, avec un réseau de fibre optique parmi les plus développés en Afrique.

Le Maroc a investi dans le développement urbain durable à travers des projets comme la ville nouvelle de Chrafate et la Cité Mohammed VI Tanger Tech. Ces initiatives ont transformé le paysage urbain en intégrant des infrastructures vertes et des technologies durables, améliorant ainsi la qualité de vie des citoyens et stimulant l’innovation économique.

Gestion écoresponsable

La gestion responsable des ressources naturelles constitue une priorité stratégique pour le Maroc. Les projets de dessalement de l’eau, comme celui d’Agadir, montrent comment le pays répond aux défis de la sécurité hydrique à travers l’adoption de technologies avancées.

De plus, les politiques de conservation de l’eau et de lutte contre la désertification reflètent l’engagement continu du Royaume à préserver ses écosystèmes uniques pour les générations futures. Le Maroc a mis en place des initiatives de conservation de la biodiversité et de lutte contre la désertification.

Par ailleurs, la feuille de route nationale pour le secteur agricole a modernisé les techniques de production, encourageant l’agriculture biologique et durable. Le Plan Maroc Vert et Generation Green ont révolutionné le secteur agricole en favorisant des pratiques durables et biologiques. Ces initiatives visent à améliorer la sécurité alimentaire tout en préservant les ressources naturelles cruciales pour l’agriculture. Des programmes de soutien aux petites exploitations agricoles renforcent l’inclusivité économique et sociale, contribuant ainsi à une croissance équilibrée et durable.

«Ainsi, le Maroc qui a abrité la COP.22, est aussi celui qui a révisé à la hausse sa Contribution déterminée nationale à 45,5% de réduction des gaz à effet de serre à l’horizon 2030. De même, les stratégies d’adaptation et d’atténuation que nous défendons à l’international, sont aussi celles que Nous portons au niveau national, afin de doter Notre pays d’un modèle de gestion inclusif et durable. Les stratégies «Forêts du Maroc 2020-2030» et «Génération Green 2020-2030» participent de l’objectif d’inverser le processus de dégradation des terres, de réduire l’ampleur de la désertification et d’atténuer ses répercussions, à la faveur d’un développement humain et social. (….) De son côté, le Nouveau modèle de développement que Nous avons impulsé, place la préservation et la promotion des ressources en eau parmi les enjeux prioritaires d’un modèle de développement aussi ancré dans le présent que tourné vers l’avenir», disait le Roi Mohammed VI, le 9 mai 2022 à Abdijan, dans son discours adressé au sommet de chefs d’État et de gouvernement sur la sécheresse et la gestion durable des terres.

Diversification industrielle

Sous le règne de Mohammed VI, le Maroc a diversifié son économie, devenant une plateforme industrielle et technologique majeure en Afrique. Le secteur automobile, par exemple, a connu une croissance exponentielle, avec des entreprises comme Renault et Stellantis contribuant à faire du Royaume le deuxième plus grand constructeur automobile du continent.

L’industrie aéronautique a également prospéré, attirant des investissements de géants comme Boeing et Safran. La stratégie de diversification inclut aussi le développement du secteur des énergies renouvelables et des technologies de l’information, avec des initiatives portant sur la production de batteries électriques et le développement des datacenters. Ces efforts témoignent de la volonté du Maroc de se positionner à l’avant-garde de l’innovation industrielle en Afrique.

Sur le plan social, le Roi Mohammed VI a œuvré pour une meilleure inclusion sociale, avec des réformes visant à élargir la protection sociale pour tous les Marocains d’ici 2025. La mise en place d’un nouveau contrat social et la réforme des systèmes de santé et d’éducation illustrent cet engagement. Le développement des infrastructures de santé et d’éducation, ainsi que des initiatives pour améliorer la qualité de vie dans les zones rurales, sont des aspects clés de cette politique.

En partenariat avec Les Inspirations ÉCO