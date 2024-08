Le Maroc se distingue par son engagement actif et sa mobilisation en faveur du développement durable sur la scène internationale. Participer activement aux grandes conférences et collaborer avec diverses institutions internationales renforce le positionnement du Royaume en tant que leader régional dans la lutte contre le changement climatique et la promotion de la durabilité.

Sous l’impulsion du Roi Mohammed VI, le Royaume a inscrit le développement durable au cœur de ses priorités nationales et internationales. Le Maroc participe activement aux grandes conférences et initiatives internationales visant à promouvoir le développement durable et à lutter contre le changement climatique. Cet engagement se manifeste par des actions concrètes et une présence marquée au sein des institutions internationales.

Engagement aux Conférences des parties

Le Maroc a joué un rôle de premier plan lors des Conférences des Parties (COP) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). La COP22, organisée à Marrakech en 2016, a marqué une étape cruciale dans la mise en œuvre de l’Accord de Paris. Cette conférence a permis de consolider les engagements internationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux impacts du changement climatique.

Le Maroc a profité de cette opportunité pour présenter ses propres initiatives, telles que le Plan National de l’Énergie Solaire et le Programme National d’Économie d’Eau en Irrigation, soulignant son ambition de devenir un modèle en matière de transition énergétique. En 2022, lors de la COP27 en Égypte, le Maroc a réaffirmé son engagement en annonçant de nouveaux projets et en partageant ses progrès depuis la COP22. Le Royaume a mis en avant son ambition de porter à 52% la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique d’ici 2030.

Partenariats et projets internationaux

Le Maroc collabore étroitement avec des institutions telles que la Banque mondiale, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Ces partenariats visent à promouvoir des projets de développement durable, notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’eau, et des énergies renouvelables.

Le projet «Noor» à Ouarzazate, l’un des plus grands complexes solaires au monde, est un exemple emblématique. En 2023, ce projet a atteint une capacité installée de 580 MW, renforçant ainsi la position du Maroc comme leader régional en matière d’énergies renouvelables.

En plus des projets nationaux, le Maroc est engagé dans des initiatives mondiales telles que l’Alliance solaire internationale (ISA), visant à promouvoir l’énergie solaire à travers le monde. Cette alliance, dont le Maroc est un membre fondateur, illustre l’engagement du Royaume à partager son expertise et à soutenir d’autres pays dans leur transition énergétique.

Participation aux grands événements internationaux

Le Maroc participe régulièrement aux grands événements internationaux consacrés au développement durable et à l’environnement. Le Royaume est un participant actif aux Forums Politiques de Haut Niveau sur le Développement Durable organisés par les Nations Unies, où il présente ses progrès et partage ses expériences en matière de mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD).

En 2023, le Maroc a été l’hôte de la 2ème édition du Forum Mondial de l’Économie Circulaire, mettant en lumière les meilleures pratiques pour une transition vers une économie plus durable et circulaire. En 2022, le Maroc a également participé à la Semaine Africaine du Climat organisée par la CCNUCC, où il a présenté ses initiatives et projets en cours, mettant en avant ses efforts pour atteindre les ODD et promouvoir une croissance économique verte. Ces événements permettent au Maroc de renforcer sa coopération avec d’autres nations et d’échanger des idées et des technologies innovantes.

Initiatives régionales et coopération Sud-Sud

Le Maroc joue un rôle crucial dans la promotion de la coopération Sud-Sud, notamment avec les pays africains. À travers l’Initiative Triple A (Adaptation de l’Agriculture Africaine), le Maroc soutient les efforts des pays africains pour renforcer la résilience de leur agriculture face aux changements climatiques.

En outre, le Maroc a signé plusieurs accords bilatéraux avec des pays africains pour le développement de projets d’énergies renouvelables et de gestion durable des ressources en eau. En 2022, le Maroc a signé un accord avec le Sénégal pour la construction de centrales solaires, renforçant ainsi les liens de coopération énergétique entre les deux nations.

Soulignons que les relations entre le Maroc et les autres pays africains se manifestent par une diplomatie active et des actions concrètes sur le terrain. Par exemple, le Maroc a lancé des projets de développement dans les secteurs du commerce, de la pêche, du transport, de l’agriculture, de la formation et de la santé, renforçant ainsi les liens économiques et culturels avec les pays du continent.

En 2023, le Maroc a lancé une initiative pour la formation de cadres africains en gestion de l’environnement et des ressources naturelles, témoignant de son engagement à renforcer les capacités institutionnelles sur le continent.

Un Modèle de gouvernance environnementale

L’engagement international du Maroc en matière de développement durable est soutenu par une gouvernance environnementale solide. Le Royaume a adopté une série de lois et de réglementations pour protéger l’environnement et promouvoir le développement durable, notamment la Loi Cadre 99-12 portant Charte Nationale de l’Environnement et de Développement Durable, et la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD).

En 2022, le Maroc a lancé la mise en œuvre de la feuille de route pour la décarbonation de l’industrie marocaine, visant à réduire les émissions de CO2 des secteurs industriels et à promouvoir des technologies propres. Le Royaume adopte également une politique proactive pour gérer les ressources en eau, face aux défis posés par le stress hydrique.

Le programme national d’irrigation goutte-à-goutte et la construction de grands barrages témoignent de la stratégie du Royaume pour assurer une gestion durable de ses ressources hydriques. En 2023, le gouvernement a lancé une campagne nationale de sensibilisation sur l’importance de la conservation de l’eau, renforçant ainsi les efforts pour développer une conscience environnementale au sein de la population.

