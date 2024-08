Le développement urbain est orienté vers la création de villes durables, inclusives et résilientes. Un challenge pour les villes marocaines, qui se sont métamorphosées au cours des 25 dernières années. Mohamed Hakim Belkadi, consultant architecte des écosystèmes urbains prédictifs et des milieux interconnectés, revient sur les différentes réalisations et les approches à adopter pour réussir ce pari.

Comment le modèle urbain a-t-il évolué durant ces 25 dernières années ?

Au cours des 25 dernières années, le Maroc a connu une transformation significative de son modèle de développement urbain. Cette évolution a été marquée par une urbanisation rapide, une modernisation des infrastructures et une série de réformes institutionnelles visant à améliorer la gestion et la planification des villes. Toutefois, l’urbanisation accélérée a entraîné une migration massive des zones rurales vers les zones urbaines, augmentant ainsi la population des grandes villes telles que Casablanca, Marrakech et Tanger.

L’importance de cette évolution réside dans son impact profond sur les villes. Les défis liés à l’urbanisation, tels que l’expansion des villes, la pression sur les infrastructures urbaines et les inégalités socio-économiques ont nécessité des réponses stratégiques et innovantes.

Pour répondre à ces défis, le Maroc a entrepris des réformes institutionnelles, renforcé la décentralisation et lancé des programmes ambitieux de logement social. En outre, le développement des infrastructures, la promotion de la durabilité et des énergies renouvelables, ainsi que l’introduction des Smart Cities, ont été des éléments clés de cette transformation. Cette initiative vise non seulement à améliorer les conditions de vie des citoyens, mais également à créer des villes plus résilientes et plus durables.



Quid du défi de la durabilité ?

Le défi de la durabilité dans le développement urbain au Maroc est un enjeu central qui intègre les dimensions économiques, sociales et environnementales. Pour assurer un développement urbain durable, il est crucial de réduire l’empreinte écologique et de renforcer la résilience climatique ainsi que de promouvoir l’inclusion sociale. Minimiser les impacts environnementaux négatifs de l’urbanisation passe par l’adoption de pratiques de construction durable et des transports publics écologiques et efficaces.

En effet, l’intégration de normes de constructions écologiques permet de réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. L’utilisation de matériaux durables et l’optimisation de l’efficacité énergétique des bâtiments sont également des mesures clés. Le développement des systèmes de transport en commun électrique ou à faibles émissions contribue à la réduction de la pollution atmosphérique. Des initiatives telles que l’extension des réseaux de tramway et la promotion de véhicules électriques sont cruciales.

En termes de changement climatique, il est primordial de préparer les villes aux différents impacts. Des stratégies d’adaptation sont nécessaires pour protéger les populations urbaines et les infrastructures. Dans ce sens, il faut réaliser une évaluation du risque climatique afin d’identifier les vulnérabilités des zones urbaines. Cela permet de développer des plans d’urgence et des mesures de prévention adaptés. Une approche intégrée et innovante s’impose ainsi pour faire face aux défis de la durabilité.

En quoi consiste cette approche intégrée ?

Pour atteindre les objectifs du développement urbain durable, il est essentiel d’adopter un modèle intégré et multifacette. Ce modèle doit combiner plusieurs approches et stratégies pour répondre aux défis actuels et futurs. Les éléments clés de ce modèle incluent la planification intégrée, les partenariats public-privé, l’utilisation des technologies intelligentes et la décentralisation.

Cette dernière implique la coordination entre les différents niveaux gouvernementaux et les acteurs privés pour une planification cohérente et efficace. Les aspects économiques, sociaux et environnementaux doivent être pris en compte de manière holistique.

Promouvoir la densification urbaine pour optimiser l’utilisation des infrastructures existantes et contrôler l’étalement urbain, ou ce qu’on appelle communément la notion d’éco-quartier et d’éco-cité, est également de mise.

En partenariat avec Les Inspirations ÉCO