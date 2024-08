L’engagement du Maroc en faveur d’un tourisme plus respectueux de l’engagement a été l’une des constantes du dernier quart de siècle. Un engagement né d’une volonté politique forte matérialisée par des stratégies ambitieuses.

Au fil des années, la durabilité s’est imposée comme un élément clé de la destination Maroc. Le secteur national du tourisme a ainsi évolué pour intégrer des pratiques durables et écologiques.

«Aujourd’hui, la tendance croissante vers l’écotourisme reflète une sensibilisation accrue aux enjeux environnementaux et à la responsabilité de protéger nos ressources. Les touristes, tout comme les habitants locaux, aspirent désormais à un tourisme respectueux de l’environnement et des communautés locales», soulignait Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, en juin dernier.

Une volonté politique forte, un engagement continu

La prise de conscience de concilier la croissance économique avec le respect de l’environnement est le fruit d’une volonté politique forte déclinée en diverses stratégies nationales et initiatives locales visant à promouvoir un tourisme plus vert, et ce, dès le début du règne du Roi Mohammed VI.

C’est ainsi que dès 2001, le Plan Azur a été l’un des premiers cadres à incorporer des critères de durabilité dans le développement des stations balnéaires. Les fleurons de cette stratégie, notamment Saïdia, Mazagan ou encore Taghazout Bay, continuent de matérialiser cet engagement vert tout en contribuant à l’attractivité de la destination Maroc. Il est intéressant de constater que l’engagement du Royaume en faveur de l’écotourisme n’a pas discontinué, puisque la composante durabilité est restée un facteur transversal des politiques publiques mises en place depuis des années.

«En harmonie avec la stratégie nationale de développement durable du Maroc, notre feuille de route place la durabilité au cœur de ses préoccupations. Nous avons ainsi instauré une filière transversale entièrement dédiée au développement durable, pour encourager des pratiques écoresponsables à tous les niveaux de la chaîne de valeur touristique (…) Nous soutenons jusqu’à 40% des investissements des établissements d’hébergement touristique et restaurants classés pour l’adoption de technologies respectueuses de l’environnement, telles que des systèmes de gestion intelligente de l’énergie et de l’eau», rappelait encore la ministre du Tourisme.

Des plans ambitieux et des impacts sur les communautés locales

Parmi les initiatives marquantes, le Plan Azur a joué un rôle pionnier en intégrant, dès 2001, des critères de durabilité dans le développement des stations balnéaires. Ces complexes touristiques, tels que Saïdia, Mazagan et Taghazout Bay, ne se contentent pas de séduire les visiteurs par leurs infrastructures modernes et leurs cadres idylliques, mais s’efforcent également de minimiser leur impact environnemental. Ils utilisent des systèmes de gestion de l’énergie et de l’eau, et encouragent des pratiques durables parmi leurs visiteurs.

L’engagement du Maroc en matière d’écotourisme ne se limite pas aux stations balnéaires. Le pays a diversifié son offre touristique en créant des filières spécialisées comme «Nature, Trekking & Hiking», «Desert & Oasis Adventure» et «Circuits culturels». Ces nouvelles offres visent à attirer des visiteurs intéressés par des expériences authentiques et respectueuses de l’environnement, tout en réduisant la pression sur les destinations touristiques traditionnelles.

Un tourisme durable au service des communautés locales

Le développement du tourisme rural est une autre dimension cruciale de cette stratégie. En impliquant les villages marocains dans l’expérience touristique, le Maroc préserve et valorise les traditions locales tout en offrant des opportunités économiques directes aux communautés rurales souvent marginalisées.

En développant des infrastructures et des services touristiques dans ces zones, le pays vise à réduire les disparités régionales et à renforcer la cohésion sociale. La nouvelle réglementation favorisant l’hébergement alternatif éco-touristique, y compris des écolodges, des cabanes et l’hébergement chez l’habitant, répond à une double ambition : offrir aux touristes des expériences immersives et respectueuses de l’environnement, tout en générant des revenus pour les habitants locaux. En hébergeant les visiteurs, les communautés rurales bénéficient directement des retombées économiques du tourisme.

Pour encourager ces pratiques, le Maroc a introduit le label Clef Verte. Ce label international récompense les hôtels et autres hébergements pour leurs efforts en matière de durabilité, couvrant des aspects tels que la gestion de l’énergie, de l’eau et des déchets, ainsi que l’éducation et la sensibilisation à l’environnement. Plusieurs établissements marocains ont déjà obtenu cette certification, démontrant l’engagement du pays envers un tourisme durable. Les efforts pour verdir le secteur touristique ont également eu un impact significatif sur la conservation des ressources naturelles.

La gestion durable de l’eau dans les complexes touristiques a permis de réduire la consommation d’eau dans des régions arides, tandis que l’utilisation d’énergies renouvelables a contribué à diminuer l’empreinte carbone du secteur. Les initiatives, comme l’aménagement des stations balnéaires selon des critères écologiques et la mise en place de labels verts pour les hébergements touristiques, ont renforcé la protection des écosystèmes. Le programme pour le développement du tourisme de montagne dans la région Béni Mellal-Khénifra, lancé en partenariat avec la Suisse, illustre également cette approche.

Ce programme, financé par le SECO, vise à créer des conditions propices à un tourisme respectueux de l’environnement, à renforcer la compétitivité du secteur et à améliorer les revenus des populations locales, notamment pour les femmes et les jeunes. Les initiatives de tourisme durable au Maroc ne se limitent pas à la mise en œuvre de pratiques écologiques. Elles incluent également des efforts de sensibilisation et d’éducation auprès des visiteurs et des communautés locales. Des campagnes de sensibilisation sur la protection de l’environnement et des programmes éducatifs dans les écoles locales font partie intégrante de cette démarche. En éduquant les touristes et les habitants sur les enjeux environnementaux, le Maroc crée une base solide pour un développement touristique durable à long terme.

En intégrant la durabilité au cœur de ses stratégies touristiques, le Maroc fait de l’écotourisme un pilier central de son développement économique et environnemental. Les diverses initiatives et réglementations mises en place montrent une volonté ferme de conjuguer croissance touristique et préservation des ressources naturelles et culturelles. En continuant sur cette voie, le Maroc se positionne comme une destination de choix pour les voyageurs en quête d’authenticité et de respect de l’environnement.

