Depuis son accession au Trône, le Roi Mohammed VI a guidé le Maroc vers un avenir durable et respectueux de l’environnement. Parmi les projets emblématiques de cette vision, se trouve le Complexe solaire Noor Ouarzazate, le plus grand complexe solaire au monde. Ce projet monumental est au cœur de la stratégie énergétique nationale du Royaume, visant à atteindre l’indépendance énergétique tout en respectant les engagements climatiques internationaux.

Le joyau du désert

Le Complexe solaire Noor Ouarzazate, souvent appelé le «joyau du désert», est né d’une collaboration entre l’Agence marocaine pour l’énergie solaire (MASEN) et plusieurs partenaires internationaux. Inauguré en 2016, ce projet ambitieux vise à renforcer la production d’énergie renouvelable du Maroc et à réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Son financement a été assuré par des institutions telles que la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et des investisseurs privés, pour un coût total estimé à environ 2,5 milliards de dollars.

Caractéristiques techniques

Le complexe se compose de quatre phases : Noor I, II, III et IV, chacune apportant des capacités supplémentaires et des innovations technologiques. Noor I, inauguré en 2016, utilise la technologie de la concentration solaire par miroirs cylindro-paraboliques.

Noor II et III, mis en service, respectivement, en 2018 et 2019, augmentent la capacité du site avec des tours solaires à sel fondu. Noor IV, achevé en 2020, intègre des panneaux photovoltaïques pour une production d’énergie encore plus diversifiée et optimisée.

La capacité totale du complexe est de 580 MW, soit un potentiel à même d’alimenter plus d’un million de foyers marocains. Situé près de la ville d’Ouarzazate, le site bénéficie de plus de 300 jours de soleil par an. La superficie totale du complexe dépasse les 3.000 hectares, en faisant l’un des plus vastes au monde. Cette localisation stratégique maximise la production d’énergie et stimule le développement économique et infrastructurel de la région environnante.

Effets positifs sur la communauté locale

Noor Ouarzazate permet de réduire les émissions de CO2, alignant ainsi le Maroc sur ses objectifs de réduction des émissions dans le cadre des accords internationaux sur le climat. L’impact économique est également significatif. La construction et l’exploitation du complexe ont généré des milliers d’emplois locaux, améliorant les conditions de vie dans la région. Le projet a attiré de nombreux investisseurs internationaux, renforçant ainsi l’attractivité du Maroc sur la scène mondiale des énergies renouvelables.

Au-delà des aspects énergétiques et économiques, le projet a eu des effets positifs sur la communauté locale. L’amélioration des infrastructures, telles que les routes et les installations sanitaires, a directement bénéficié aux habitants. MASEN a également mis en place des programmes de responsabilité sociale pour soutenir l’éducation et la formation professionnelle dans les domaines des énergies renouvelables.

Innovations technologiques

Noor Ouarzazate utilise une combinaison de technologies solaires avancées. Les phases Noor I, II et III utilisent la technologie de la concentration solaire (CSP) avec des miroirs cylindro-paraboliques et des tours solaires à sel fondu.

Cette technologie permet de stocker l’énergie sous forme de chaleur, prolongeant ainsi la production d’électricité après le coucher du soleil. Noor IV utilise des panneaux photovoltaïques pour capter directement l’énergie solaire et la convertir en électricité. Les performances du complexe sont impressionnantes, avec une production énergétique annuelle de plusieurs centaines de gigawatt-heures.

Comparé à d’autres complexes solaires dans le monde, Noor Ouarzazate se distingue par sa capacité à produire de l’énergie de manière constante et fiable, même en l’absence de soleil grâce à son système de stockage thermique.

La mise en place d’un projet de cette envergure n’a pas été sans défis. Les conditions climatiques extrêmes du désert et la nécessité de maintenir les installations en bon état de fonctionnement ont été des obstacles majeurs. Des innovations technologiques ont été mises en œuvre pour surmonter ces défis, notamment des systèmes de refroidissement avancés et des techniques de maintenance prédictive.

