Le Royaume met en œuvre une série de projets ambitieux et de stratégies innovantes pour promouvoir les énergies renouvelables, améliorer l’efficacité énergétique, moderniser le secteur minier et garantir un développement durable inclusif.

Le Maroc s’est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 42% d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2010, avec une vision plus large, celle d’atteindre une décarbonisation avancée de l’économie d’ici 2050​​. La stratégie Bas carbone 2050 du Maroc s’inscrit dans les objectifs de l’Accord de Paris et vise à limiter l’augmentation de la température mondiale à moins de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels.

Développement des énergies renouvelables

Le Maroc s’engage activement dans le développement des énergies renouvelables pour diversifier son mix énergétique et réduire ses émissions de CO2. Parmi les initiatives les plus remarquables figure le Plan Solaire Noor. Situé à Ouarzazate, le complexe solaire Noor est l’un des plus grands projets solaires au monde, avec une capacité installée de 580 MW.

Ce projet est essentiel non seulement de par sa taille mais aussi pour son impact environnemental, puisqu’il permet de réduire les émissions de CO2 de 760.000 tonnes par an. En intégrant des technologies de pointe telles que le solaire thermique à concentration (CSP), Noor démontre l’engagement du Maroc à adopter des solutions énergétiques innovantes et durables. En parallèle, le Maroc mise également sur l’énergie éolienne avec des projets tels que le parc éolien de Tarfaya.

Ce parc, doté d’une capacité de 300 MW, est l’un des plus grands en Afrique et contribue de manière significative à la production d’énergie renouvelable du pays. En 2020, les énergies renouvelables représentaient environ 37% de la capacité électrique installée au Maroc, avec une ambition de porter ce chiffre à 52% d’ici 2030. Le parc éolien de Tarfaya, par son ampleur et son efficacité, joue un rôle clé dans cette transition énergétique.

Efficacité énergétique

Par ailleurs, le Royaume a entrepris diverses initiatives pour améliorer l’efficacité énergétique dans les secteurs public et privé, en se concentrant sur des programmes et des mesures concrètes. Lancé avec le soutien de l’Union européenne et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, le Programme MorSEFF (Moroccan sustainable energy financing facility) est conçu pour financer des projets d’énergie durable dans les entreprises privées marocaines.

Ce programme offre des prêts avantageux et des subventions pour encourager les investissements dans des technologies énergétiques propres et efficaces. Les entreprises bénéficient également de conseils techniques pour optimiser leurs projets, ce qui contribue à réduire la consommation d’énergie et les coûts opérationnels. Le gouvernement a mis en place plusieurs initiatives pour promouvoir l’efficacité énergétique à une échelle plus large.

Parmi ces mesures figurent la généralisation des études d’impact énergétique, qui permettent d’identifier les opportunités d’amélioration de l’efficacité énergétique dès la phase de conception des projets.

De plus, un système de vérification permanente de la performance des projets d’efficacité énergétique a été mis en place, garantissant ainsi que les objectifs de réduction de la consommation d’énergie sont effectivement atteints et maintenus. Par ailleurs, le Maroc intègre progressivement des normes et standards d’efficacité énergétique dans les réglementations nationales. Cela inclut des exigences pour les bâtiments neufs, les appareils électroménagers et les équipements industriels, visant à réduire la consommation énergétique et à minimiser l’empreinte carbone. Ces normes sont régulièrement mises à jour pour refléter les avancées technologiques et les meilleures pratiques internationales.

Modernisation du secteur minier

Le secteur minier est en pleine transformation grâce au Plan Maroc Mines 2021-2030. Ce plan ambitieux vise à dynamiser l’industrie en intégrant des pratiques durables et en maximisant l’impact social et économique. Il s’articule autour de plusieurs axes stratégiques. L’un des principaux objectifs est de développer un tissu d’acteurs compétitifs. Cela implique de moderniser les infrastructures minières, d’adopter des technologies de pointe et de favoriser l’innovation.

En encourageant l’adoption de pratiques minières responsables, le plan cherche à réduire l’empreinte environnementale des activités minières, tout en augmentant la productivité et l’efficacité des opérations. Une refonte institutionnelle est également au cœur du plan. Cette réforme vise à améliorer la gouvernance du secteur minier, en renforçant les capacités des institutions et en assurant une meilleure coordination entre les différents acteurs. La transparence et la réglementation sont des éléments clés de cette réforme, permettant de garantir que les ressources minières du pays sont exploitées de manière responsable et équitable.

Pour soutenir les nouvelles ambitions du secteur, le Plan Maroc Mines prévoit une adaptation des mécanismes de financement. Cela inclut la mise en place de partenariats public-privé, l’accès à des financements internationaux et le développement de nouveaux instruments financiers adaptés aux besoins spécifiques du secteur minier. En facilitant l’accès au capital, le plan vise à attirer davantage d’investissements et à stimuler la croissance du secteur.

Autres initiatives et projets

En outre, plusieurs initiatives ont été mises en place pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens et promouvoir un développement durable à long terme. Le Programme national de l’électrification rurale (PNER) a joué un rôle crucial dans la transformation des zones rurales du Maroc. Grâce à ce programme ambitieux, le taux d’électrification rurale a atteint plus de 99 %.

Cette initiative a considérablement amélioré les conditions de vie des populations concernées en leur fournissant un accès fiable à l’électricité. En conséquence, elle a permis de réduire la pauvreté énergétique, facilitant l’accès à des services essentiels tels que l’éducation, la santé et les opportunités économiques. Des milliers de foyers qui vivaient autrefois dans l’obscurité peuvent désormais bénéficier d’une meilleure qualité de vie. Adoptée en 2017, la Stratégie nationale de développement durable (SNDD) vise à intégrer les principes de développement durable dans toutes les politiques publiques du Maroc.

Cette stratégie globale est conçue pour garantir une gestion durable des ressources naturelles, assurant que le développement économique ne se fait pas au détriment de l’environnement. La SNDD couvre divers aspects, de la conservation de la biodiversité à la promotion de pratiques agricoles durables, en passant par l’amélioration de la gestion des déchets et la lutte contre le changement climatique.

En intégrant ces principes, le Royaume s’engage à protéger son patrimoine naturel pour les générations futures tout en poursuivant ses objectifs de développement. Mais ce n’est pas tout, car le pays investit également dans des projets de smart grids, ou réseaux intelligents, pour moderniser son infrastructure électrique.

Ces technologies avancées permettent une gestion plus efficace et plus flexible de l’énergie, facilitant l’intégration des énergies renouvelables telles que le solaire et l’éolien dans le réseau électrique national. Les smart grids permettent non seulement d’améliorer l’efficacité énergétique, mais aussi de réduire les pertes d’énergie et d’optimiser la distribution de l’électricité en fonction de la demande. En adoptant ces innovations, le Maroc se positionne à la pointe de la transition énergétique, visant à créer un réseau électrique plus résilient et durable.

En partenariat avec Les Inspirations ÉCO