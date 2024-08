En ligne avec la dynamique verte enclenchée dans divers secteurs, plusieurs exemples marocains consacrent le concept de «ville durable», intégrant des solutions innovantes et respectueuses de l’environnement. Zoom…

Durant les deux dernières décennies, le Maroc a intégré les principes de la durabilité dans ses politiques de développement urbain. Face à l’urbanisation rapide à laquelle font face les villes et principalement les métropoles, avec les répercussions environnementales qui en découlent, il s’est avéré nécessaire d’opter pour une urbanisation planifiée laquelle vise à préserver les terrains agricoles et à réduire l’empreinte écologique des villes. D’où la naissance du concept Smart Cities, éco-quartiers ou quartiers durables et même celui de «villes vertes», qui, par ailleurs, a gagné du terrain à travers des initiatives axées sur l’utilisation des nouvelles technologies, et dont le principal objectif reste d’améliorer la gestion urbaine ainsi que la qualité de vie des citoyens.

Ville verte de Benguerir

Parmi les projets emblématiques qui s’inscrivent dans l’urbanisme durable figure la ville verte de Benguerir, aussi appelée «la Ville verte Mohammed VI». Ce projet écologiquement exemplaire et smart est bâti autour d’un écosystème de savoir. Lancé en 2012, la ville de Benguerir affiche des objectifs ambitieux d’efficacité énergétique et de frugalité dans l’usage des ressources, en particulier de l’eau. En effet, l’objectif est d’atteindre une superficie de plus de 1.000 hectares permettant de profiter, à terme, à une population estimée à 100.000 habitants.

Dans la conception de cette ville nouvelle, l’on compte une coulée verte étendue sur une superficie de 80 ha, plus de 50 ha de tertiaire, et quelque 25.000 unités résidentielles, selon les données de la Société d’aménagement et développement vert (SADV) qui en est l’aménageur, et qui tient à préciser que le ratio d’espaces verts par habitant au niveau de cette ville sera de 20 m².

Cette coulée verte aménagée du nord au sud de la ville, sur une distance de près de 4 kilomètres, constitue l’ossature autour de laquelle s’organise la Ville verte Mohammed VI, avec comme un des espaces atypiques un chapelet de 5 oasis qui y sont aménagés de manière à garantir des microclimats et à offrir des espaces idoines pour abriter des programmes culturels et ludiques. En chiffres, le concept paysager de la Ville verte Mohammed VI compte également 15 ha d’espaces agricoles, 30 ha de talwegs, et 50.000 arbres, le pré-verdissement avec 28.000 arbres plantés sur 41,9 ha, et la palmeraie avec 10.700 palmiers plantés sur 5 ha.

L’éco-cité Zenata

L’éco-cité Zenata, située entre Casablanca et Mohammedia, s’érige en modèle de développement urbain durable au Maroc. Lancée en 2006, cette ville nouvelle, qui s’étend sur une superficie 1.860 hectares, vise à accueillir 300.000 habitants avec un modèle de développement qui respecte l’environnement.

Zenata intègre des technologies vertes, des bâtiments à haute performance énergétique, et de vastes espaces verts, tout en privilégiant la mobilité durable avec des réseaux de transports en commun efficients. Éco-cité Zenata offre ainsi une alternative urbaine durable aux générations actuelles et futures pour des opportunités socio-économiques diverses et une qualité de vie améliorée.

D’ailleurs, en termes d’emploi, l’objectif est de créer 100.000 emplois à terme. Depuis son lancement, l’éco-cité a permis la réinstallation de 8.946 familles habitant les quartiers insalubres, dans le cadre du programme national «Villes sans bidonvilles».

Sur le plan industriel, la réinstallation des industriels demeure un volet essentiel du projet. Ainsi dans le cadre de la réinstallation des industriels, à aujourd’hui, 92 ventes de lots subventionnés ont été paraphées. Jusqu’à présent, 36 usines sont d’ores et déjà opérationnelles, tandis que 26 industries sont en cours de construction, et 14 sont achevées. À noter que la ville a obtenu le prestigieux label de performance «Ecocity Label» délivré par Cerway, un organisme international spécialisé dans la certification HQE.

La nouvelle ville de Chrafate

Lancée en 2009, la nouvelle ville Chrafate, située dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, est un exemple récent et remarquable d’urbanisme durable au Maroc. Conçue pour accueillir 150.000 habitants à terme, Chrafate intègre des principes de durabilité dans son développement. Ce projet qui s’estime à 24 milliards de dirhams, dont 1,4 MMDH déjà engagés, s’étend sur près de 770 ha et devrait accueillir à terme environ 150.000 habitants et plus de 30.000 logements.

L’intérêt de cette ville est qu’elle se situe à proximité des zones industrielles, dont celle de Tanger Automotive City (TAC), qui a démontré la capacité du Maroc à s’industrialiser et qui compte actuellement plus de 14.000 employés qui pourraient s’y installer. En termes de mobilité, la ville mise sur un réseau de transports publics efficace, incluant des bus électriques et des pistes cyclables, réduisant ainsi la dépendance aux véhicules privés et les émissions de CO2.

En matière d’efficacité énergétique, les bâtiments sont conçus pour être éco-énergétiques, utilisant des matériaux durables et intégrant des technologies comme les panneaux solaires pour réduire la consommation d’énergie. Pour ce qui est de la gestion de l’eau, la ville met en œuvre des systèmes avancés, incluant la récupération des eaux de pluie et le traitement des eaux usées.

