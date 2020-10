Le Programme Compact II a enregistré un taux d’engagement des fonds de l’ordre de 55% actuellement, soit 250 millions de dollars, contre 38% à fin juillet 2020, a indiqué, mercredi, la directrice générale de l’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco), Malika Laasri.

Intervenant lors de la 9ème session du Conseil d’orientation stratégique de l’Agence, Laasri qui présentait un exposé portant sur le bilan d’exécution du Compact II depuis la dernière session du Conseil, a souligné les avancées substantielles accomplies par l’Agence au titre de ses réalisations financières.

Pour sa part, le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, qui présidait cette réunion, s’est félicité des progrès qualitatifs réalisés au titre de la mise en œuvre des différentes activités relevant du Compact II grâce aux efforts consentis par l’ensemble des départements ministériels et des établissements publics concernés et à l’implication effective du secteur privé et de la société civile.

Il a, dans ce sens rappelé le lancement de l’équipement en matériel didactique et robotique des 90 établissements scolaires bénéficiaires du projet “Education secondaire” au niveau des trois régions cibles (Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Fès-Meknès et Marrakech-Safi) et le parachèvement de l’équipement en matériel informatique des 34 établissements au niveau de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et des travaux de réhabilitation du 1er lot de 18 établissements au niveau de cette région.

Le ministre, a également mis en exergue, le lancement imminent des travaux d’infrastructures au niveau de 9 des 15 établissements de formation professionnelle (EFP) bénéficiaires du soutien du Fonds “Charaka” et la poursuite de l’appui aux différents volets de la réforme de la formation professionnelle, notamment en matière d’élaboration du référentiel des coûts de la formation professionnelle et de certification des lauréats des EFP privés.

Il a, en outre, fait état de la formation et l’insertion d’un premier groupe de bénéficiaires du Programme d’emploi par le financement basé sur les résultats (FBR) et l’accompagnement en cours de plusieurs partenaires, notamment le ministère du Travail et de l’insertion professionnelle, l’Initiative nationale pour le développement humain ( INDH), l’ANAPEC, la Direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion (DGAPR) et la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, en vue de la réplication de programmes FBR visant le renforcement de l’employabilité des jeunes.

Il s’agit, également, de l’avancement des travaux d’infrastructures hors sites au niveau des trois zones industrielles pilotes dans la Région Casablanca-Settat et la réalisation en cours des différentes études techniques (Infrastructures, performances environnementales et sociales et Genre et inclusion sociale) pour les 9 projets sélectionnés pour bénéficier de l’appui financier et technique du Fonds des Zones Industrielles Durables (FONZID), a-t-il souligné.

Et d’ajouter que dans le cadre du projet “Foncier rural”, l’achèvement des travaux d’enquête de terrain sur 36.000 Ha de terres collectives concernées par l’opération de melkisation dans les périmètres d’irrigation du Gharb et du Haouz, dont 15.000 Ha ont connu le démarrage de l’opération de lotissement et le lancement en cours de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement à l’opération de melkisation prévues dans les accords de partenariat avec l’Office national du conseil agricole (ONCA) et l’Agence nationale de lutte contre l’analphabétisme (ANLCA).

De son côté, le Directeur résident de MCC au Maroc, Richard Gaynor, a salué la mobilisation de l’Agence MCA-Morocco et de ses partenaires qui a permis l’accomplissement de plusieurs réalisations durant le trimestre écoulé, indiquant que les récentes visites qu’il a effectuées dans les sites abritant certains projets du Compact II ont révélé les impacts positifs importants de ce programme, ainsi que les attentes élevées des bénéficiaires et l’ampleur des travaux qui restent à parachever.

La 9ème session du Conseil d’Orientation Stratégique (COS) de MCA-Morocco a été consacrée à la présentation du bilan d’exécution du programme de coopération objet du “Compact II”, conclu entre le Gouvernement marocain et son homologue américain, représenté par Millennium Challenge Corporation (MCC), ainsi qu’au suivi de la mise en œuvre des actions et mesures recommandées par les membres du COS pour accélérer le rythme de réalisation de ce programme.

Au terme de cette réunion, le Conseil a approuvé une série de résolutions, qui concernent essentiellement le rapport d’activité de l’Agence au titre de la 3ème année du Compact II, ainsi que le manuel des procédures financières “Fiscal Accountability Plan” et le programme de passation des marchés de l’Agence, tels qu’ils ont été amendés et actualisés.

Outre l’approbation du projet d’accord d’exécution entre l’Agence et la direction générale de la protection civile visant à rehausser le niveau de conformité aux standards de sécurité de trois zones industrielles pilotes au niveau de la Région Casablanca-Settat, le COS a agréé des conventions de partenariat conclues par l’Agence dans le cadre de l’exécution du Compact II, dont notamment celle passée avec l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) relative à la mise en œuvre d’un programme d’assistance technique et de renforcement des capacités concernant le foncier industriel au Maroc.

Ont assisté aux travaux de ce Conseil, le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Saaïd Amzazi, le directeur résident de MCC au Maroc, en plus des autres membres du COS ou leurs représentants.