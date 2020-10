Alstom a inauguré son nouveau site dans la ville de Fès, en présence du ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique, Moulay Hafid Elalamy. Les 400 employés ont quitté les anciens locaux pour emménager sur ce nouveau site de 34 200 m2. Malgré la pandémie de COVID, le site a été livré dans les délais, comme l’avait annoncé Alstom Maroc l’an dernier lors d’une conférence de presse.





La nouvelle usine est désormais prête à répondre aux besoins croissants des clients. A ce jour, le site Alstom de Fès a contribué à plus de 20 projets ferroviaires dans le monde et il augmentera la capacité de production d’armoires électriques et de faisceaux pour les applications ferroviaires et les câblages électriques qui sont installés sur le matériel roulant. Pour rappel, Alstom est présent au Maroc depuis un siècle.



Avec plus de 500 employés, Alstom a réalisé de nombreux projets clés, parmi lesquels la livraison de tramways Citadis aux villes de Rabat et de Casablanca, 12 trains Avelia Euroduplex pour la ligne à grande vitesse qui relie Tanger à Casablanca et 50 locomotives Prima apportant les solutions les plus appropriées pour les services de transport de fret, de passagers et mixtes.