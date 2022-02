Près d’un tiers des entreprises au Maroc ont arrêté leur activité, pour une durée moyenne de 143 jours en 2021, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

« La reprise d’activité en 2021 a été un peu difficile pour 28% des entreprises qui ont suspendu leur activité pour une durée moyenne de 143 jours durant cette année », indique le HCP qui vient de publier une note sur les principaux résultats de sa quatrième enquête qualitative sur les effets du Covid-19 sur l’activité des entreprises.

Cette suspension a été légèrement plus longue pour 30% des Très petites entreprises (TPE), avec une période moyenne de 158 jours d’arrêt, contre 116 jours pour 27% des Petites et Moyennes entreprises (PME) et 107 jours pour 14% des Grandes entreprises (GE).

Les entreprises de l’enseignement et santé humaine (94%), de l’énergie (84%) et du commerce (83%) ont exercé continuellement leur activité sans arrêt en 2021. Les entreprises des secteurs de l’hébergement (52%), des arts, spectacles et activités récréatives (49%) et de la construction (37%) ont arrêté leur activité pour une période moyenne de 250, 186 et 169 jours respectivement.

Ladite note fait ressortir que près de 43 % des entreprises ont subi une baisse d’activité supérieure à 50% ou plus durant l’année 2021 par rapport à la période avant covid, 27% ont déclaré une baisse entre 10% et 50% et 10% une baisse de moins de 10%. Plus de la moitié des TPE ont subi une baisse d’activité de 50% ou plus en 2021 contre 31% pour les PME et 13% pour les GE, précise le HCP, notant que dans le secteur de l’hébergement, La quasi-totalité des entreprises ont rapporté une diminution d’activité et 86% ont déclaré une baisse de 50% ou plus durant l’année 2021 par rapport à la période avant covid. Les baisses d’activité supérieures à 50% restent également importantes dans les secteurs de la restauration (65%) et des arts, spectacles et loisirs (75%), fait observer la même source.

En outre, plus de la moitié des entreprises ont subi une baisse de leur liquidité, fait remarquer ladite note, précisant que cette proportion est de 54% pour les TPE, 51% pour les PME et 43% pour les GE.

La détérioration du niveau de liquidité a été observée dans la quasi-totalité (98%) des entreprises du secteur de l’hébergement et dans 88% de celles de la restauration et des arts, spectacles et loisirs. Les secteurs de l’énergie et de l’enseignement et santé humaine ont montré plus de résilience face à cette crise, avec respectivement 43% et 48% des entreprises qui ont pu maintenir leur niveau de liquidité.