Les grands stades de football de Marrakech, Agadir, Tanger et Fés seront bientôt alimentés en partie à l’énergie solaire pour leur autoconsommation. La Société nationale pour l’utilisation et la gestion des stades de football a lancé un appel d’offres pour la conception, la construction et l’exploitation des projets dans quatre concepts différents.

Sonarges recherche des partenaires désireux d’investir dans des centrales photovoltaïques et de les exploiter pour leur propre compte moyennant le paiement de la consommation d’électricité sur la base des prix contractuels convenus.

Selon Sonarges, l’électricité produite par ces centrales devrait couvrir entre 60 et 90 % de la consommation de pointe ou entre 25 et 32 % de la consommation annuelle des quatre stades.

La durée du contrat est de 10 ans et pourra être prolongée de 5 ans à la demande de l’exploitant et avec l’accord de La Sonarges. A l’issue de ce délai, les équipements ou systèmes construits par l’exploitant doivent être remis à Sonarges sans indemnité ni contrepartie.