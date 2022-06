Saham annonce aujourd’hui un accord sur les termes clés en vue de la réalisation d’un projet de fusion de Majorel et de Sitel qui donnerait naissance à l’un des leaders mondiaux de l’industrie de l’expérience clients (CX) avec un chiffre d’affaires combiné de €5,4 milliards et un EBITDA de plus de €1 milliard (pro-forma IFRS-16 en 2021). Le nouveau groupe compterait plus de 240.000 employés répartis sur 300 sites dans 55 pays. Cette nouvelle plateforme serait véritablement mondiale, et couvrirait les États-Unis, l’Europe, l’Afrique, le Moyen Orient et l’Asie et permettant de servir des clients mondiaux leaders dans leurs secteurs, ainsi que les entreprises « Global Internet ».

Les termes de la transaction envisagée impliqueraient que les actionnaires de Majorel détiendraient 43,9% de l’entité combinée, et que les actionnaires de Sitel en détiendraient 56,1%. L’actionnariat de l’entité combinée serait : • Famille Mulliez – 44,9% • Saham – 17,3% • Bertelsmann – 17,3% • Management de Sitel – 11,2% • Management de Majorel – 0,4% • Flottant – 8,8% Les actionnaires de référence ont par ailleurs signalé leur intention d’augmenter le flottant de l’entité combinée à au moins 20%, au prorata de leur actionnariat, dans les 12 mois suivant la finalisation du projet de fusion (en fonction des conditions de marché).

Dans le cadre de cette opération, il est prévu que les actionnaires de Majorel (incluant Saham, Bertelsmann, et les actionnaires en bourse) reçoivent une distribution en cash de l’ordre de €440 M. À l’issue de la fusion envisagée, l’entité combiné annoncerait un nouveau nom et une nouvelle identité visuelle. Elle aurait son siège au Luxembourg, et serait cotée à l’Euronext Amsterdam. Moulay Mhamed Elalamy, CEO du Group Saham, a déclaré : « Nous sommes ravis du rapprochement de Majorel et Sitel, car cette fusion sera non seulement fondamentalement créatrice de valeur, mais également une combinaison de deux équipes managériales de premier plan, qui partage une même culture d’entreprise basée sur l’excellence opérationnelle et l’esprit entrepreneurial. Nous nous réjouissons tout particulièrement que Bertelsmann et Saham, qui bénéficient depuis plus de 18 ans d’un partenariat d’exception, s’associent à la famille Mulliez, avec laquelle nous partageons les mêmes valeurs. Nous avons hâte d’accompagner Majorel et Sitel dans cette nouvelle étape de leur développement ».

Thomas Rabe, CEO de Bertelsmann, a déclaré : « Depuis sa création, Majorel a connu une histoire de croissance dynamique qui a été confirmée par le placement réussi des actions de l’entreprise sur le marché des capitaux en 2021. Le projet de fusion avec Sitel, qui vient d’être annoncé, donnera naissance à l’un des leaders du marché des services d’expérience client, avec une présence mondiale et un fort potentiel de croissance. Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires Saham, la famille Mulliez et le management. Ensemble, nous accompagnerons activement le développement de la nouvelle société. » Barthélémy Guislain, Président du Groupe Mulliez, a déclaré : « L’Association familiale Mulliez est très heureuse à l’idée d’accompagner un nouveau leader mondial de la relation clients aux côtés des groupes familiaux Saham et Bertelsmann. Ce projet fait absolument sens pour les deux entreprises Sitel et Majorel. Et il fait absolument sens pour ces trois familles d’actionnaires qui partagent les mêmes valeurs entrepreneuriales. » Les termes négociés de cette transaction sont assujettis à la conclusion d’accords définitifs. Les parties envisagent de signer un accord de fusion engageant à l’issue d’une due diligence confirmatoire. Dans ce cadre, la finalisation de l’opération est prévue avant fin Q1/2023.