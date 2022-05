Le directeur général de l’Agence Française de Développement (AFD), Rémy Rioux, a mis en avant, vendredi à Kénitra, le rôle de la zone franche Atlantic Free Zone (AFZ) en tant que véritable locomotive de création d’emploi.

S’exprimant en marge de sa visite à cette zone, Rioux s’est félicité de voir autant d’entreprises implantées, soit près de 40.000 emplois qui ont été créés et toute une région qui a été « complètement transformée » aussi bien dans ses infrastructures que dans son modèle économique.

« Il a été aussi crucial pour nous de voir l’impact très concret de l’ensemble de nos investissements », a-t-il fait savoir, tout en mettant en exergue le rôle des banques publiques de développement comme la Caisse de dépôt et de Gestion (CDG) et l’AFD en matière de co-construction et de cofinancement. Soit des grandes plateformes avec des moyens publics qui permettent à la fois de se déployer et de créer de la richesse dans le pays, a-t-il dit.

Et de noter que l’AFD est à la fin du financement apporté à « Medz », ajoutant que l’objet de cette visite est non seulement de vérifier tout ce qui a été accompli de positif mais aussi de discuter d’une prochaine opération pour les années à venir. Plus tôt dans la journée, le DG de l’AFD s’est entretenu avec la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah autour des priorités majeures de développement et d’investissement.

Le groupe AFD contribue à mettre en œuvre la politique de la France en matière de développement et de solidarité internationale. Composé de l’AFD, en charge du financement du secteur public et des ONG, de la recherche et de la formation sur le développement durable, de sa filiale Proparco, dédiée au financement du secteur privé, et d’Expertise France, agence de coopération technique, le Groupe finance, accompagne et accélère les transitions vers un monde plus juste et résilient.