HEM organise le Jeudi 25 Novembre 2021 à Casablanca, la 15ème édition de son forum de recrutement ‘‘HEM Carrière Expo’’, avec plus de 40 belles entreprises nationales et multinationales venant à la rencontre des étudiants et lauréats de HEM. HEM Carrière Expo est ainsi le plus grand forum de recrutement organisé par une école supérieure au Maroc ! Forum qui sera également ouvert gratuitement à partir de 14h, sous réserve de présentation du pass vaccinal, à tous les étudiants de l’enseignement supérieur.

HEM Carrière Expo permet aux entreprises participantes de se doter des meilleurs profils, comme il représente pour les étudiants et les diplômés de HEM ou d’ailleurs, une très belle opportunité de passer des entretiens pouvant se concrétiser en des stages ou des recrutements.

Un rendez-vous exceptionnel de rencontre, de partage, de recrutement et d’ouverture sur le monde de l’entreprise, organisé tenant compte de la situation pandémique actuelle. De ce fait, le siège de HEM réunira les participants (entreprises et candidats) dans des salles individuelles dédiées, aménagées, désinfectées et offertes à titre gracieux par HEM, avec un planning de passage strict et ce, dans le plus grand respect des conditions sanitaires et de sécurité.