HEM Business & Engineering School organise, le jeudi 4 janvier 2024, son forum de recrutement HEM Carrière Expo dans son campus de Rabat.

Plus de 40 entreprises nationales et multinationales viendront à la rencontre des étudiants et des lauréats HEM, apprend-on d’un communiqué.

HEM Carrière Expo est également ouvert à tous les étudiants de l’enseignement supérieur et externes désirant venir à la rencontre des entreprises présentes, précisent les organisateurs de l’événement.

Voici quelques entreprises qui seront présentes lors de cette édition: Accor, Acwa Power, Akdital, Al Barid Bank, Alliances, Aluminium du Maroc, Attijariwafa bank, Auto Hall, Bank Of Africa, Banque populaire, Bmci, Centrale Danone, CFG Bank, Credit du Maroc, Decathlon, Diana Holfing, L’Oréal, Majorel, Marjane Group, Masen, Orange, Webhelp, ou encore Yazaki.

Après une 17e édition réussie tenue le jeudi 30 novembre 2023 au campus Casablanca de HEM Business & Engineering School, HEM Carrière Expo fait escale pour la 1ère fois à HEM Rabat, indique-t-on.