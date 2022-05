Après un arrêt de près trois ans, dû à la pandémie de Covid-10, la Confrérie des Compagnons de Gutenberg a organisé, vendredi soir à Casablanca, le 10e Chapitre solennel des Compagnons de Gutenberg, section Maroc, en présence d’une pléiade de personnalités marocaines et étrangères.

La cérémonie a été l’occasion de renouveler et de renforcer les engagements de la confrérie -portant le nom de l’inventeur de l’imprimerie- à contribuer de manière active à la promotion et au développement de la lecture et de la culture.

Lors de cette cérémonie, rehaussée par la présence d’éminentes personnalités de divers horizons que rassemble le noble objectif de propager l’amour de la lecture, cinq personnalités ont été faites « Compagnon de Gutenberg ».

« Adoubées », selon le jargon de la Confrérie, ces nouveaux impétrants, issus des secteurs de l’enseignement, de la littérature, des arts et des médias, s’accordent, chacun depuis son champ d’action, à défendre l’humanisme, le pluralisme et l’acceptation de l’autre, valeurs que symbolise Gutenberg.

Présentés par Khalil Hachimi Idrissi, Grand-officier, Président des Compagnons de Gutenberg-Maroc, les nouveaux Compagnons se sont engagés à propager et défendre la culture marocaine et la langue arabe, mais également la langue française, langue officielle de la confrérie.

Prêtant serment devant le Grand Maître de la Confrérie, Philippe Jourdan, ils ont aussi promis de s’employer à construire un monde juste et fraternel dans le respect des autres cultures.

Il s’agit de Mme Nadia Bernoussi, juriste-constitutionnaliste ayant participé à la rédaction de la constitution de 2011, et M. Karim El Aynaoui, entre autres président du think tank, Policy Center for the New South, et doyen de la faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales, qui se sont fait Officiers, et Amina Mansouri (libraire), Baha Trabelsi (journaliste-écrivaine) et Souad El Tayeb (directrice de Radio Monte Carlo Doualiya), intronisées au grade de chevalier.

Le 10e Chapitre solennel de la Confrérie a également été marqué par l’élévation, par le Grand Maître, de plusieurs membres aux grades supérieurs, en reconnaissance de leur dévouement et de leurs actions louables pour la défense des valeurs de Gutenberg.

Ainsi, ont été élevés au grade de Grand officier, MM. Mohamed Mbarki, directeur général de l’Agence de l’Oriental, Larbi Belarbi, ancien directeur général de 2M, et Youssef Benjelloun Touimi, architecte et urbaniste.

Pour leur part, M. Seddik Maaninou, écrivain et journaliste, M. Driss Ajbali, médiateur de l’agence marocaine de presse (MAP), et M. Hamid Jmahri, directeur de la rédaction du quotidien « Al Ittihad Al Ichtiraki” ont été élevés au grade d’Officier.

Un des moments forts de la cérémonie du 10e Chapitre solennel de la Confrérie des Compagnons de Gutenberg-Maroc a été la présentation des Commandeurs, grade le plus élevé de la Confrérie. Les Commandeurs sont des compagnons qui, selon le chambellan de la Confrérie, Abdou Moukite, “œuvrent au quotidien pour le rayonnement de la culture”.

Il s’agit de MM. Abdeljalil Lahjoumri, secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc, et de Mohamed Nabil Benabdellah, qui a assumé la responsabilité de plusieurs portefeuilles ministériels.

Issue d’un jumelage avec Les Compagnons de Gutenberg – France en avril 2010, l’association Les Compagnons de Gutenberg – Maroc regroupe les professionnels et les passionnés de l’Ecrit dans le but de contribuer de manière active à la promotion et au développement de la lecture et de la culture, en contribuant à construire un monde juste et fraternel dans le respect de toutes les cultures.

La Confrérie des compagnons de Gutenberg a été créée en 1979 en France, avant de s’élargir par des jumelages à travers le monde.