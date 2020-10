Le Maroc comptait 18 millions de femmes (50,3%) dont 13,6 millions sont en âge d’activité (15 ans et plus) au deuxième trimestre de 2020, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).



L’analyse de la situation des femmes au marché du travail révèle une faible participation de ces dernières à l’activité économique, estime le HCP dans une note sur la situation des femmes au marché du travail au deuxième trimestre de 2020, publiée à l’occasion de la Journée nationale de la femme marocaine.



En effet, le taux d’activité des femmes n’est que de 20,8%, contre 21,9 % au T2-2019, largement en deçà de celui des hommes (69,7%). Ce taux enregistre 23,9% en milieu rural contre 19,1% en milieu urbain.



Ladite note souligne que les femmes en dehors du marché de travail, au nombre de 10,7 millions durant ce trimestre, représentent 79,2% de la population féminine âgée de 15 ans et plus (80,9% en milieu urbain et 76,1% en milieu rural).