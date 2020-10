Le taux d’emploi des femmes au Maroc a reculé à 17,5% au deuxième trimestre 2020, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).



Ce taux “a diminué de 2 points en pourcentage entre les deuxièmes trimestres de 2019 et de 2020, pour afficher 17,5%, contre 61,8% parmi les hommes, et 19,5% une année auparavant”, souligne le HCP dans une note sur la situation des femmes au marché du travail au deuxième trimestre de 2020, publiée à l’occasion de la Journée nationale de la femme marocaine.



Par milieu, cette baisse a été le plus marquée dans le milieu rural, passant de 28,4% à 23,0%, pendant la même période, alors qu’en milieu urbain ce taux oscille autour de 14,7%, ajoute la même source.



Le taux d’emploi féminin croît avec l’âge, mais se replie pour les 45 ans et plus. Il passe de 6,7% (contre 9,3% au T2-2019) parmi les femmes âgées de 15 à 24 ans à 18,8% (contre 19,7%) parmi celles âgées de 45 ans et plus, en passant par 20,8% (contre 23,8%) parmi les 25 à 34 ans et par 23,6% (contre 26,0%) parmi les 35 à 44 ans.



S’agissant du volume horaire de travail des femmes, plus de la moitié (53%) des heures de travail ont été perdues par rapport au T2-2019, poursuit la note, faisant observer que le nombre total hebdomadaire d’heures effectives travaillées par les femmes a chuté de 90 millions d’heures (avec une moyenne de 35 heures par semaine) au deuxième trimestre de 2019 à 42 millions d’heures (avec une moyenne de 18 heures par semaine) au T2-2020.



Les femmes actives occupées sont relativement jeunes, 33,6% d’entre elles sont âgées de moins de 35 ans. Elles sont également moins qualifiées, près de six femmes en emploi sur dix (58,5%) n’ont aucun diplôme, contre 52,6% pour les hommes. “Cette proportion cache des disparités importantes par milieu de résidence, Elle est de 91,2% en zones rurales contre 31,7% en zones urbaines”, fait observer le HCP.



Les femmes actives occupées restent plus présentes dans le secteur de “l’agriculture, forêt et pêche” avec une part de 43,3% de l’emploi féminin, suivi des “services”, avec une part de 42,4% et celui de “l’industrie y compris l’artisanat” avec 13,8% comme part dans l’emploi féminin.



Plus d’un tiers d’entre elles (35,3%) sont des ouvrières ou des manœuvres agricoles ou de la pêche, 14% des manœuvres non agricoles ou des manutentionnaires des petits métiers, 12,4% des employées, 11,3% des artisanes ou des ouvrières qualifiées des métiers artisanaux, 8,8% des cadres supérieures et des membres des professions libérales, et 7,8% des exploitantes agricoles des pêcheuses, des forestières ou des chasseuses.



Sur une population active occupée d’environ 10,5 millions, le nombre de femmes actives occupées a atteint environ 2,4 millions pendant le deuxième trimestre de l’année 2020 (soit un taux de féminisation de 22,7%), contre un effectif de 2,6 millions affiché pendant le même trimestre de l’année 2019 (23,5% comme taux de féminisation), ce qui équivaut à une baisse de 230.000 postes d’emploi (-9%).