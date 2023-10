70% des Français se déclarent pessimistes quant à l’avenir de la France, selon une nouvelle enquête de l’institut de sondage Ipsos.

Les personnes interrogées indiquent que leurs principaux sujets de préoccupation personnelle sont le pouvoir d’achat (40%, et notamment pour les familles monoparentales à hauteur de 58%), devant leur santé et celle de leurs proches (37%), puis l’environnement ainsi que les incivilités, la délinquance (32% respectivement), précise ce baromètre, dévoilé récemment.

Si l’emploi et le chômage sont cités à hauteur de 13% en 10ème position sur 13 thématiques, il s’agit du 4ème sujet de préoccupation personnelle dans les départements et régions d’outre-mer (DROM) avec 36% de mentions, à égalité avec la situation économique et financière du pays (derrière le pouvoir d’achat, la santé, et les inégalités sociales), relève la même source.

S’agissant des sujets qui préoccupent le plus les Français aujourd’hui pour la France, la hiérarchie est légèrement différente puisque les incivilités et la délinquance occupent la première place devant le pouvoir d’achat (38% et 34%).

« Fait notable de cette enquête, les tensions et mouvements sociaux en France sont une source de préoccupation pour la France pour 13% des sondés au global, mais pour presque un habitant de Paris et sa banlieue sur cinq (19%) », soulève le sondeur.

Les inégalités en France sont perçues comme « importantes » et « nombreuses » et leurs conséquences particulièrement négatives notamment en matière d’accès à l’emploi, à l’enseignement supérieur, à la santé et aux services publics.

En effet, entre 60% et 67% des répondants estiment qu’aujourd’hui en France les inégalités liées au lieu de résidence, à l’origine géographique, à la couleur de peau ou bien au genre sont importantes, d’après la même enquête.

Cette enquête a été menée auprès de 1.256 personnes de 18 ans et plus constituant un échantillon national représentatif de la population française métropolitaine et ultra-marine âgée de 18 ans et plus.