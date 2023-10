Le groupe hôtelier Hilton a annoncé la nomination d’Andreas Lackner au poste de vice-président des opérations pour l’Afrique et l’océan Indien.

Fort de deux décennies d’expérience au sein du groupe hôtelier, Lackner aura pour mission de définir l’orientation stratégique du vaste portefeuille dont dispose Hilton dans la région (44 établissements existants, en plus de 65 unités en cours de développement, dont le Waldorf Astoria Tanger).

ll occupait le poste de vice-président de la gestion de la marque pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (zone EMEA).

« Je suis profondément honoré et enthousiaste de me lancer dans cette aventure avec Hilton à un moment où nous observons d’importantes opportunités pour étendre notre portefeuille en Afrique et dans l’océan Indien. J’attends avec impatience la collaboration avec notre exceptionnelle équipe Hilton de la région pour créer des expériences mémorables pour nos clients, offrir des opportunités à nos collaborateurs et avoir un impact positif et durable dans les communautés que nous servons », a-t-il déclaré.