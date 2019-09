– Tanger : La 4ème édition d’un « Chef belge à Tanger », se tiendra du 16 au 18 octobre prochain, en vue de renforcer les liens entre les entreprises belges et les opérateurs économiques de la région.

– Marrakech : L’exposition « Traverser » de l’artiste franco-marocaine, Mouna Saboni, aura lieu du 23 septembre au 15 octobre, au sein de la résidence d’artistes Jardin Rouge.

– Casablanca : La Fondation Attijariwafa bank organise, le jeudi 3 octobre 2019 à 18h à l’espace d’art ACTUA, une conférence-débat autour du thème ‘‘Emploi des jeunes : la formation professionnelle s’ouvre aux métiers du futur’’ animée par Loubna Tricha, DG de l’OFPPT, Sofia Nouri, Managing Partner de N2Growth Morocco, Abdelaziz Mouhajir, Directeur des Ressources Humaines du Groupe Renault Maroc et Hamza Debbarh, Fondateur de la 3W Academy Maroc.

– Rabat : La Délégation générale Wallonie-Bruxelles a organisé, ce lundi, une cérémonie pour célébrer le 20ème anniversaire de l’instauration des relations diplomatiques entre la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Royaume du Maroc.

– Benguerir : La 5ème édition du Symposium international sur l’innovation et la technologie dans l’industrie des phosphates (SYMPHOS) aura lieu du 7 au 9 octobre prochain, à l’Université Mohammed VI Polytechnique.

– Maroc : Dans son nouvel ouvrage « Socio-Anthropolgie rurale : structure, organisation et changement au Maghreb », l’anthropologue et universitaire Hassan Rachik a tenté de revisiter et d’examiner la multitude d’études socio-anthropologiques menées, et souvent négligées, sur le milieu rural.

– Casablanca : Le concert de gala d’ouverture de la 24ème saison musicale de l’Orchestre Philharmonique du Maroc aura lieu le mardi 8 octobre à 20h30 à l’Eglise Notre-Dame.

– Marrakech : L’artiste français Cédrix Crespel expose son projet « Ligne Bleue », , du 19 octobre au 26 novembre au sein de la résidence d’artistes Jardin Rouge.

– Sidi Ifni : La 6ème édition du Festival international du cinéma et de la mer (FICM), un évènement visant à encourager la production cinématographique et à mettre en avant les potentialités locales, aura lieu du 25 au 28 septembre.

– Rabat : L’Académie du Royaume du Maroc organise, ce mercredi, une conférence sous le thème ‘‘La littérature arabe en Afrique subsaharienne : l’exemple du Cheikh Moussa Camara (1864-1945)’’.

– Maroc : « L’Afrique est mon continent », le nouvel ouvrage des deux chercheurs, économistes et spécialistes de l’Afrique, Echkoundi Mhammed et Hicham Hafid, vient de paraitre aux éditions La Croisée des Chemins.

– Rabat : Le Grand-Duc héritier de Luxembourg, le Prince Guillaume, accompagné de son épouse la Princesse Stéphanie de Lannoy et du vice-Premier ministre et ministre de l’Économie, Étienne Schneider, a visité ce lundi le musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain.

– Marrakech : Le service d’urologie relevant du Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI organise les 26 et 27 septembre courant, son premier « Masterclass » International dans la prise en charge médicale et chirurgicale mini-invasive de la lithiase urinaire.

– Rabat : La Capitale abritera du 24 septembre au 18 décembre sa première biennale d’art contemporain sous le thème « un instant avant le monde », un événement qui se veut un espace de liberté et d’interaction entre « le contemplateur et l’œuvre ».

– Agadir : La ville abrite du 26 au 28 septembre courant, un Forum international sous le signe « Jeunes Africains: Quelles politiques gouvernementales et locales? ».

– Benguerir : Le 2ème « Forum Maroco-Espagnol de l’Innovation Verte » aura lieu ce jeudi avec pour objectif de promouvoir et consolider la coopération et le partenariat entre les deux pays dans le domaine des énergies renouvelables.

– Meknès : Les assises de la recherche scientifique et de la coopération de l’Université Moulay Ismail auront lieu les 3 et 4 octobre prochain, dans l’objectif de créer un environnement favorable à la production scientifique et au partage des connaissances et expériences.

– Agadir : Une Conférence-débat sera organisée le 26 septembre sous le thème « Transformation et valorisation des produits de la pêche : nouvelles tendances et opportunités ».

– Marrakech : Jusqu’au 23 novembre 2019, l’hôtel Amanjena accueille au sein de son espace bien être, le physiothérapeute Moory Tafakory, fondateur de la thérapie Tafakory, pour une résidence holistique.

– Saint-Etienne (France) : Une exposition photographique mettant en lumière la présence chrétienne au Maroc a été inaugurée à la Grande mosquée Mohammed VI, dans le cadre des activités marquant les 36èmes journées européennes du patrimoine.

– Rabat : L’UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la Population au Maroc organise, en partenariat avec le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), une rencontre de présentation du rapport sur l’état de la population mondiale au titre de l’année 2019, et ce le jeudi 26 septembre à 9h00 à l’hôtel Sofitel Jardin des Roses.

– Meknès : Le Sénégal sera l’invité d’honneur de la quatrième édition du Salon international du bois, prévue du 27 septembre au 6 octobre à la place Sahrij Souani, sous le thème ‘’la valorisation de l’artisanat du bois et la préservation de ses arts traditionnels’’.

– Paris : « Le Ciel sous nos pas » de l’écrivaine marocaine Leïla Bahsaïn est en lice pour le Prix de la littérature arabe qui sera annoncé le 6 novembre prochain à l’Institut du monde arabe (IMA).

– Casablanca : Le Casa Fashion Show prendra de nouveau ses quartiers au Sofitel Tour Blanche, samedi 12 octobre 2019, pour une 15ème session placée sous le thème de la DOLCE VITA, avec la participation de créateurs de talent, à l’instar d’Albert Oiknine, Sara Chraibi, Abdelhanine Raouh ou encore Simona Corsellini … Sans parler des artistes Kendji Girac et Christina Milian.

– Al Hoceima : La 9ème édition du Festival Nekor pour le théâtre méditerranéen se tiendra du 25 au 29 septembre, sous le thème « Al Hoceima, la capitale des cultures méditerranéennes », à l’initiative de l’association Thifswin pour le théâtre amazigh.

– Rabat : Le Ministère de la Culture et de la Communication (MCC) et la Fédération des Industries Culturelles et Créatives (FICC) de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) organisent, les 4 et 5 octobre 2019 au Sofitel Jardin des Roses, les premières Assises des Industries Culturelles et Créatives (ICC).

– Maroc : Le nouveau long-métrage du réalisateur marocain Souheil Benbarka intitulé ‘‘De Sable et De Feu (le rêve impossible !)’’, sera projeté dans les salles de cinéma du Royaume à partir du 2 octobre prochain.

– Marrakech : La ville abritera les 25 et 26 septembre la 3ème édition du Salon de l’Aviation d’affaires « MEBAA Show Morocco 2019 », qui se veut un Salon prestigieux et un rendez-vous incontournable pour jeter la lumière sur cette industrie et ce marché en croissance exponentielle.

– Tanger : L’Association marocaine pour l’industrie et la construction automobile (AMICA) organise, du 25 au 27 septembre, la 6ème édition du Salon de la sous-traitance automobile sous le thème « Sous-traitance automobile: un levier pour une croissance durable ».

– Fès : La 12ème édition du festival international de danse expressive se tiendra du 4 au 8 octobre prochain sous le thème »les jardins du corps », à l’initiative de l’association Babylon Cult-Art et avec le soutien du ministère de la culture.

– Tanger : L’Association des Médecins Internes de Casablanca (AMIC), association à but non lucratif regroupant plus de 600 médecins internes, résidents, spécialistes, et enseignants-chercheurs du secteur public et privé, anciens ministres et ambassadeurs, organise la 39ème édition des Journées Scientifiques de l’Internat, à l’hôtel Farah les 3, 4 et 5 octobre 2019.

– Marrakech : « There are treasures everywhere » (TATE) est le thème d’une exposition collective, qui sera organisée du 4 novembre au 3 décembre prochains à l’Espace d’Art Montresso et qui propose les oeuvres de quatre artistes issus de France et du Maroc : Roxane Daumas, Tania Mouraud, Maya-Inès Touam et Fatiha Zemmouri.

– Marrakech : La 2ème édition de Business Web au Soleil, un rendez-vous incontournable des business en ligne, se tiendra du 11 au 13 octobre prochain avec près de 250 participants venus du monde entier.

– Lalla Takerkoust : Le Festival Désert Vert sera organisé du 2 au 5 octobre, avec à la clé une programmation riche et diversifiée comprenant des concerts musicaux et des activités culturelles et écologiques.

– Maroc : La 17ème édition du Grand prix national de la presse (GPNP), organisé chaque année à l’occasion de la Journée nationale de l’information en vue d’encourager les compétences médiatiques marocaines et leur rendre hommage, sera étoffée cette année par l’ajout du Prix de la carricature.

– El Jadida : Des œuvres d’art réalisées à partir de déchets récupérés sont exposées actuellement dans la ville, à l’initiative l’association Arkane, qui a rassemblé des créateurs, dans une résidence d’une semaine, pour redonner vie à des objectifs destinés à l’élimination.

– Québec : L’écrivain marocain Mustapha Fahmi a remporté le Prix Distinction littéraire du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour l’année 2019 pour son ouvrage « La leçon de Rosalinde ».

– Rabat : Les travaux de conservation, restauration et mise en valeur de la Medersa Merinide et la Nécropole de Chellah ont été lancés.

– Casablanca-Settat : La deuxième édition du Festival Ciné-ville, organisé par le Conseil par le Conseil de la région, aura lieu du 24 au 28 septembre courant.

– Ifrane : L’Université Al Akhawayn abritera, ces 24 et 25 septembre la première conférence régionale africaine »Global Hands-On Universe » (GHOU), dédiée à la compréhension de l’univers par le biais de méthodes issues des sciences, des mathématiques et de la technologie.

– Marrakech : La 6ème édition du Festival du chant Malhoun et de la chanson patriotique, dédié à la sauvegarde du patrimoine musical national et à la promotion de la chanson patriotique, aura lieu du 24 au 28 septembre, sous le thème « Le Malhoun: levier de la coexistence et du multiculturalisme ».

– Casablanca : La Chambre de Commerce Britannique pour organise une conférence-débat sous le thème « Capital Humain : quels rôles de l’éducation et de la formation professionnelle ? », ce mardi 24 septembre 2019 au Sofitel Tour Blanche.

– Agadir : Deux bébés Ouistiti à pinceaux blancs sont nés récemment au Crocoparc, avec un poids de 15 grammes et un corps mesurant 12 cm.