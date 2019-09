La Princesse Lalla Hasnaa, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, a rencontré, ce lundi à New York, la Directrice Générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay.

Et dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, Azoulay a salué l’engagement de la Fondation Mohammed VI « qui a commencé il y a plus de 20 ans déjà, de façon précurseur, à travailler sur les questions de l’environnement qui sont au cœur des préoccupations des Nations Unies », ajoutant que l’UNESCO et le Maroc travaillent ensemble sur les questions de l’environnement, du climat et de la durabilité.

Par ailleurs, la Princesse a également l’administrateur du Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD), Achim Steiner. Ce dernier a indiqué que cette rencontre a porté sur l’action et les programmes du PNUD dans le Royaume, notamment avec la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement.