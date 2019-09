– Maroc-Sénégal : La mise en œuvre d’une convention de partenariat entre Rabat et Dakar a été au menu d’une rencontre organisée, ce lundi dans la capitale marocaine, dans le cadre d’une visite de travail qui se poursuit jusqu’à 3 octobre effectuée par une délégation de la capitale sénégalaise conduite par la maire de la ville, Soham El Wardini, visant à accompagner Dakar dans la mise en place d’un projet pour la réhabilitation des espaces publics et la valorisation du patrimoine architectural.

– Côte d’Ivoire : La chaîne d’information panafricaine « Medi1TV Afrique » a lancé, ce lundi à Abidjan, la « Journée de la Côte d’Ivoire », deuxième étape de sa caravane « La voie du co-développement », une initiative visant à faire valoir le potentiel d’émergence de plusieurs pays africains.

– Bénin : La Banque Ouest-africaine de développement (BOAD) a mis à la disposition du pays une enveloppe de 10 milliards FCFA, soit plus de 15 millions euros, destinée à la construction de 20 000 logements sociaux.

– Cameroun : Le « grand dialogue national », convoqué par le président camerounais Paul Biya pour résoudre la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du pays s’est ouvert lundi à Yaoundé.

– Afrique du Sud : Le gouvernement sud-africain finalisera dans les semaines qui viennent une nouvelle stratégie de croissance, a annoncé ce lundi le président sud-africain Cyril Ramaphosa, et ce après une décennie de faible croissance et d’aggravation de la pauvreté.

– Gabon : L’Africa Agri Forum 2019 se tiendra les 20 et 21 novembre prochains à Libreville, sous le haut patronage de Ali Bongo Ondimba, Président de la République Gabonaise, et avec l’appui de l’Union Africaine et OCP Africa.

– Mali/Côte d’Ivoire : Dès le lundi 7 octobre, le tout nouveau A350-900 de la compagnie Air France sera déployé vers les aéroports de Bamako-Modibo Keita et d’Abidjan-Félix Houphouët Boigny, les six rotations hebdomadaires étant utilisées pour la formation des équipages.

– Sénégal : L’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, qui purgeait une peine de prison de cinq ans dans le cadre d’une affaire de détournement de fonds publics, a été gracié par le président de la République et a recouvert sa liberté après plus de deux ans de détention.

– Afrique du Sud : Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé la mise en place d’un conseil consultatif économique avec pour mission de redynamiser la croissance économique dans le pays.

– Tchad : Les deux premières écoles doctorales du pays ont été officiellement lancées à N’Djamena lors d’une cérémonie présidée par le ministre tchadien de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, David Houdeingar Ngarimaden.

– Burundi : Les travaux de construction des centrales hydroélectriques de Jiji et Murembwe, d’une capacité projetée de 49,5 MW, ont été officiellement lancés dans la province de Bururi, dans le Sud du pays.

– Ghana : Le pays vient de lancer quatre initiatives visant à créer des emplois durables au profit des jeunes, dans l’objectif de réduire le taux de chômage qui avoisine 7,1%.

– République Centrafricaine : La Commission européenne a annoncé l’octroi d’une aide additionnelle de 60 millions d’euros visant à soutenir le pays dans la mise en œuvre de l’accord de paix signé en février.

– Côte d’Ivoire : Le président Alassane Ouattara a signé un décret portant nomination des 15 membres de la Commission centrale de la commission électorale indépendante (CEI), qui aura notamment la charge d’organiser les prochaines élections présidentielles de 2020.

– Afrique : Un enfant sur cinq ne reçoit pas tous les vaccins les plus élémentaires dont il a besoin, a déploré le représentant adjoint du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) au Bénin, Francois Kampundu.

– Maroc : Le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani a appelé, la semaine dernière à New York, à la création d’un fonds pour soutenir la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) en Afrique.

– Tchad : Une mine d’or sauvage dans le nord du pays s’est effondré, faisant de nombreux morts et blessés, a annoncé le ministre tchadien de la Défense et de la Sécurité, Mahamat Abali Salah.

– Afrique du Sud : Le groupe minier Sibanye-Stillwater a annoncé la suppression de 5 270 emplois sur son site de Marikana, nord du pays.

– Gabon : Le président de la Cour Constitutionnelle du Maroc, Saïd Ihrai, a exposé, lors d’une rencontre rassemblant dernièrement à Libreville plusieurs présidents de cours constitutionnelles africaines, l’expérience marocaine en matière de juridiction constitutionnelle.

– Sénégal : Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé une ligne de crédit de 22,5 millions d’euros au profit de la Banque nationale pour le développement économique (BNDE), afin de soutenir les PME et créer des emplois en zone rurale.

– Sénégal : La deuxième édition du forum ‘‘Transformers’ Summit’’ se tiendra le 9 décembre prochain à Dakar, sous le thème ‘‘Bâtir des villes africaines inclusives, sûres et résilientes’’.

– Rwanda : La 15ème édition du Sommet mondial sur le genre, « Global Gender Summit 15 », se tiendra du 25 au 27 novembre prochain à Kigali sous le thème « Éliminer les obstacles à l’égalité des sexes ».

– Kenya : Les Kényans ont été classés parmi les pays les plus optimistes d’Afrique et parmi les meilleurs au monde, selon une enquête de Global Optimism Outlook Survey, qui fait ressortir que 70% des Kényans se considèrent optimistes, ce qui est supérieur à la moyenne mondiale de 56% et à la moyenne continentale de 64%.

– Afrique du Sud : L’économie a entamé en septembre son 70ème mois d’affaiblissement, soit le cycle le plus long depuis 1945, une situation qui accentue les pressions sur le gouvernement en vue de mettre en œuvre des réformes structurelles pour renforcer la confiance des investisseurs et redynamiser la croissance.

– Rwanda : Le président Paul Kagame et la Secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, ont annoncé officiellement que la prochaine réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (CHOGM 2020) se tiendra l’année prochaine du 22 au 27 juin à Kigali.

– Algérie : Des peines d’emprisonnement allant de 15 à 20 ans ont été prononcées, la semaine dernière, par le tribunal militaire de Blida (50 km au sud d’Alger) à l’encontre de Saïd Bouteflika, frère de l’ancien Président Abdelaziz Bouteflika et ses co-accusés, a annoncé l’avocat Me Miloud Brahimi.

– Tanzanie : La banque centrale a annoncé des sanctions pécuniaires de 1 million de dollars contre cinq banques commerciales pour violation des procédures en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et pour avoir omis de signaler des transactions suspectes à la Cellule de renseignement financier du pays (CRF).

– Nigéria : Le gouvernement compte lancer, ces jours-ci, son programme d’identification biométrique de la population, a annoncé le directeur de la National Identity Management Commission (NIMC), Aliyu Aziz.

– Guinée-Bissau : Un projet de transport rural va être financé par la Banque mondiale à hauteur de 15 millions de dollars, selon un accord signé dans la capitale bissau-guinéenne.

– Algérie : Quelque 288 personnes, dont 47 enfants, ont été victimes d’intoxications alimentaires après avoir consommé des repas achetés dans deux fast-foods à Oran, rapporte la chaîne de télévision publique algérienne « ENTV ».

– Côte d’Ivoire : Le gouvernement ivoirien et la Banque mondiale (BM) ont procédé, à Abidjan, à la signature du Projet pour le renforcement des capacités du secteur public (DFSP) qui fait de la Côte d’Ivoire le premier pays africain à adhérer à ce programme phare de l’institution de Bretton Woods, mis en place depuis 1997.

– Sénégal : La croissance de l’économie devrait passer de 6% en 2019 à 7 % en 2020 et 2021, a affirmé lundi à Dakar la cheffe de mission du Fonds monétaire international (FMI) pour pays, Corinne Deléchat.

– Sénégal : Le gouvernement et le Fonds monétaire international (FMI) ont conclu, à Dakar, un accord de principe au titre de l’instrument de coordination des politiques économiques (ICPE) pour une durée de trois ans.

– Afrique du Sud : Le nombre des arrivées de touristes étrangers a enregistré une baisse de l’ordre de 5% durant la période allant de juillet 2018 jusqu’à juillet 2019, a indiqué le département des statistiques.

– Afrique du Sud : Le gouvernement a annoncé avoir levé 5 milliards de dollars suite à la vente de deux nouvelles obligations sur les marchés internationaux.

– Soudan : Le ministre des Finances, Ibrahim El-Badawi, a annoncé que le gouvernement de transition de son pays va mettre en place un plan de sauvetage économique en vue de stabiliser l’économie en 200 jours.