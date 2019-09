Un temps chaud du niveau « orange » est prévu de lundi à mercredi dans plusieurs provinces du Royaume, avec des températures oscillant entre 39 et 45 °C, annonce la Direction de la météorologie nationale (DMN) dans un bulletin météorologique spécial.

Des températures oscillant entre 41 et 45°C concerneront, du lundi au mardi, les provinces d’Aousserd, Assa-Zag, Boujdour, Chtouka-Ait Baha, Es-Semara, Inezgane-Aït Melloul, Guelmim, Oued Ed-Daha, Taroudant, Tiznit, Tata, Tan-Tan, Tarfaya, Sidi Ifni et Laâyoune.

Cette vague de chaleur concernera également les provinces de Benslimane, Berrechid, Khemisset, Kelâa des Sraghna, Marrakech, Médiouna, Fkih Ben Salah, Nouacer, Rhamna, Salé, Settat, Sidi Bennour, Sidi Slimane, Youssoufia et à l’intérieur des provinces de Rabat, Skhirat et Témara, avec des températures oscillant entre 39 et 42°C.

Sont également prévues des températures maximales entre 40 et 44 °C, mercredi, dans les provinces d’Aousserd, Assa-Zag, Oued Ed-Daha, Boujdour et Es-Semara.