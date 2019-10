Le président nigérian Muhammadu Buhari effectuera, jeudi, une visite d’Etat en Afrique du Sud, a annoncé ce mardi la présidence sud-africaine.



La visite sera l’occasion de «renforcer et approfondir les relations politique, économique, sociale et culturelle entre les deux pays», a dit la présidence, ajoutant que la visite offrira aussi l’opportunité d’examiner d’autres questions continentales et internationales d’intérêt communs.



La visite du chef d’Etat nigérian intervient quelques semaines seulement après les violences xénophobes qui ont secoué certaines régions sud-africaines.



Ces violences, qui ont principalement ciblé des ressortissants de pays subsahariens, ont provoqué une tension entre l’Afrique du Sud et le Nigeria.