La quasi-totalité de la population mondiale a été exposée aux effets du changement climatique cet été. De fait, 98 % des personnes sur terre ont connu des températures plus élevées entre juin et août 2023, en raison de la pollution au CO2 et des émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine, selon une analyse publiée jeudi 7 septembre 2023, par « Climate Central », une ONG basée aux États-Unis.

Le groupe de chercheurs de cette ONG, qui a étudié les températures dans 180 pays et 22 territoires, a constaté dans son analyse, que dans l’hémisphère nord, l’été 2023 a été le plus chaud depuis le début des relevés au mois de juin.

« Les vagues de chaleur prolongées en Amérique du Nord et dans le sud de l’Europe ont provoqué des incendies de forêt catastrophiques et des taux de mortalité élevés. Le mois de juillet a été le plus chaud jamais enregistré, tandis que les températures moyennes du mois d’août étaient également supérieures de 1,5 degré Celsius aux niveaux préindustriels ». « Pratiquement personne sur Terre n’a échappé à l’influence du réchauffement climatique au cours des trois derniers mois », a déclaré Andrew Pershing, vice-président scientifique de Climate Central.

« Dans tous les pays que nous avons pu analyser, y compris dans l’hémisphère sud, où cette période de l’année est la plus fraîche, nous avons observé des températures qui auraient été difficiles – et dans certains cas presque impossibles – sans le changement climatique causé par l’homme », a ajouté le chercheur.

En effet, l’Indice de changement climatique (Climate Shift Index, CSI) de Climate Central, indique dans quelle mesure le changement climatique influence la température d’un jour donné. Cet indice va de -5 à +5, les niveaux positifs indiquant des températures qui deviennent plus probables en raison du changement climatique (les scores négatifs indiquent des conditions qui deviennent moins probables).

Pour les niveaux de 2 ou plus, l’indice est un multiple de la fréquence à laquelle une température particulière se produira en raison du changement climatique. Par exemple, un CSI de niveau 5 signifie qu’une température est 5 fois plus fréquente.

(Agence)