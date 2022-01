L’ancien ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, Othman El Ferdaous, vient de rejoindre ABA Technology, le groupe technologique et industriel, spécialisé dans l’IOT, l’électronique et le numérique.

« M. El Ferdaous épaulera les co-fondateurs, Mohamed Benouda & Yassine Abouch en tant que Vice-Président chargé de la croissance et du développement des partenariats stratégiques », indique un communiqué du groupe.

Othman El Ferdaous, qui avait contribué à des projets structurants comme le Plan d’Accélération Industrielle et la structuration de l’Agence du Développement Digital, rejoint ainsi un groupe spécialisé dans l’électronique, l’internet des objets et le numérique, présent en France, en Espagne et en Chine. « S’inscrivant dans l’orientation nationale de souveraineté industrielle et d’intégration locale de la valeur à travers la substitution à l’import, le groupe s’est distingué par des solutions sectorielles intégrées en Health tech, Sustainable Cities et Industry 4.0 », rappelle la même source.

A noter qu’en 2021, le groupe ABA Technology a réalisé un chiffre d’affaires de 230 MDH avec près de 850 collaborateurs dont une centaine d’ingénieurs R&D.