Le Roi Mohammed VI a reçu, ce mardi au Palais Royal de Casablanca, Saaid Amzazi et Othman El Ferdaous, en présence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Au cours de cette audience, et conformément aux dispositions de l’article 47 de la Constitution et sur proposition du Chef du gouvernement, le Roi a chargé Saaid Amzazi, ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des fonctions de porte-parole du gouvernement.

Le Souverain a également nommé Othman El Ferdaous, ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports.