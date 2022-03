L’Institut Marocain d’Intelligence Stratégique (www.imis.ma) a tenu son Assemblée Générale mardi 1er mars à Rabat, pour élire les instances de gouvernance exécutives du Think-Tank, conformément aux statuts de l’institution.

Cette assemblée a approuvé à l’unanimité les résolutions soumises au conseil, incluant la réforme des instances de gouvernance exécutives et la création d’un Comité des Sages.

Dans ce cadre, l’IMIS concrétise son engagement en faveur de la parité par une représentation égale des deux genres au sein de son Conseil d’Administration (CA) et introduit une limitation des mandats des administrateurs. A l’issue des travaux de l’assemblée, Abdelmalek Alaoui a ainsi été réélu Président de l’IMIS pour un mandat de trois ans, et sept membres ont été élus au conseil d’administration. La nouvelle composition de ce dernier est la suivante : Najib Benamour, Secrétaire Général ; Naoufal Semlali, trésorier ; Ahmed Azirar, responsable de la production de contenus ; Bouchra Rahmouni, responsable du suivi académique ; Salma Bachir El Bouhali, responsable de la communication ; Ghalia Mokhtari, responsable des partenariats ; et Khadija Idrissi Janati, responsable des événements.

Les membres du CA seront amenés à mettre en œuvre la nouvelle feuille de route pour l’année 2022, conformément aux grandes lignes de la stratégie de production de connaissance de l’IMIS, afin d’accompagner sur le plan des idées la dynamique du Royaume, plus particulièrement à l’aune de la reconfiguration internationale et des nouveaux défis économiques, énergétiques, sécuritaires et sociétaux.

Afin de s’assurer du continuum intellectuel de du Think-Tank, l’assemblée a également procédé à la création d’un Comité des Sages, composé de Driss Alaoui Mdaghri, Mohamed Ourdedine, Mohamed H’midouche, ainsi que le professeur Mohamed Benabid.

A propos de l’IMIS

L’Institut Marocain d’Intelligence Stratégique (IMIS) est un Think-Tank consacré à l’étude des enjeux stratégiques du Maroc. L’Institut publie des ouvrages de référence sur le pays, dont « Un chemin Marocain : 1999-2019 Parcours d’un Royaume en Transformation », « Le Maroc Stratégique », ou « Une Ambition Marocaine ».