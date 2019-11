L’économiste Najib Benamour a été élu à l’unanimité au poste de Secrétaire général de l’Institut marocain d’intelligence stratégique (IMIS). Economiste spécialisé en économie du développement, en macroéconomie et en politiques de protection sociale, ancien haut fonctionnaire et ancien directeur général de la Caisse de compensation, la nomination de Benamour a fait l’unanimité au sein du conseil d’administration. Ce dernier l’a d’ailleurs chargé, en outre, sous sa nouvelle casquette de Délégué exécutif, de remplir les tâches de représentation de l’Institut et de l’animation du réseau d’experts et chercheurs, note le document, ajoutant que M. Benamour pilotera également la stratégie de production de connaissance de l’IMIS, qui a pour but de soutenir et contribuer à l’élaboration des stratégies de développement national.