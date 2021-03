Le bâtonnier et parlementaire du groupe istiqlalien « Pour l’Unité et l’Egalitarisme », Maître Abdelouahed El Ansari, a été élu, samedi 20 mars, à la tête de l’Association des Barreaux du Maroc (ABAM), pour un mandat de trois ans (2021-2024). Il succède à Me Omar Ouidra, bâtonnier au barreau de Casablanca, en poste depuis 2018.

L’élection a eu lieu à Fès avec plus de 130 voix pour El Ansari, coordinateur du Comité exécutif de l’Istiqlal dans la région Fès-Meknès et représentant du barreau de Meknès, contre 115 pour Me Kamal El Mehdi du barreau de Tétouan. Le nouveau président de l’ABAM, également parlementaire et vice- président de la Chambre des représentants, a été par le passé bâtonnier de l’Ordre des avocats de la ville de Meknès.

Me Abderrahim Ababou, bâtonnier du barreau de Fès, et Me Moulay Sliman Amrani, bâtonnier du barreau de Marrakech, ont été élus vice- présidents de l’ABAM.

Pourrappel, cette association couvre les 17 barreaux marocains et est, à ce titre, la plus représentative de la profession.