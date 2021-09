Abdenbi Bioui, du Parti Authenticité et Modernité (PAM), a été réélu, samedi à Oujda, président du Conseil de la région de l’Oriental (CRO).

Seul candidat à la présidence, Bioui a été réélu à la majorité absolue, en obtenant les voix de 49 membres sur les 51 que compte le CRO, lors d’une session plénière destinée à l’élection du président et du bureau du Conseil, tenue en présence des représentants des autorités locales.

La session a connu aussi l’élection des sept vice-présidents du CRO et du secrétaire du Conseil et son adjoint.

Le PAM est arrivé deuxième à l’issue des élections régionales du 8 septembre dans la région de l’Oriental, en obtenant 16 sièges, juste derrière le Rassemblement National des Indépendants (RNI), qui a remporté 17 sièges, et devant le Parti de l’Istiqlal qui a décroché 12 sièges.

Le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) et l’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) ont obtenu deux sièges chacun, alors que le Mouvement Populaire (MP) et le Parti Justice et Développement (PJD) ont décroché un siège chacun.

Le CRO compte un total de 51 sièges, dont 20 réservés aux femmes.