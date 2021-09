Samir Goudar du Parti Authenticité et Modernité (PAM) a été élu, à l’unanimité, samedi à Marrakech, président du Conseil de la région Marrakech-Safi.

Candidat unique pour ce poste, Samir Goudar, qui succède ainsi, à Ahmed Akhchichen (PAM), a obtenu la totalité des voix des membres de cette instance élue dont le nombre de sièges s’élève à 75. Lors de cette réunion, rehaussée par la présence notamment, du wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, il a été procédé également à l’élection des 9 vice-présidents, du secrétaire du Conseil régional ainsi que de son adjoint.

Dans une allocution de circonstance à l’issue de son élection, Samir Goudar, membre du bureau politique du PAM et directeur général de la campagne électorale de cette formation politique pour les élections du 08 septembre, s’est dit très fier de la confiance placée en lui par les membres du Conseil, exprimant son souhait d’être à la hauteur des attentes des populations de cette région du Maroc.

Tout en passant en revue les principaux projets de développement que le Conseil régional s’attèlera à mettre sur pied, il a relevé qu’il opte pour la continuité des chantiers entamés par le conseil sous le mandat de son prédécesseur, Ahmed Akhchichen, en se focalisant sur l’actualisation du Programme Régional de Développement (PDR) et l’intégration des recommandations du Rapport général sur le Nouveau Modèle de Développement (NMD).

Dans ce contexte, Goudar a émis le voeu de parvenir durant son mandat, à un taux d’approvisionnement en eau potable et de raccordement au réseau électrique de 100% dans la région Marrakech-Safi, et d’accélérer la cadence de réalisation du programme de désenclavement du monde rural.

Le Conseil de la région Marrakech-Safi compte 75 sièges au total répartis comme suit : préfecture de Marrakech (14 sièges), province de Safi (11 sièges), province d’Al Haouz et province d’El Kelaâ des Sraghna (10 sièges chacune), la province de Chichaoua (8 sièges), la province de Rehamna (7 sièges) et la province de Youssoufia (6 sièges).

Pour rappel, le Parti Authenticité et Modernité (PAM), le Rassemblement National des Indépendants (RNI) et le Parti de l’Istiqlal (PI) ont gagné la majorité des sièges au niveau du Conseil de la région Marrakech-Safi, lors des élections régionales.

Les trois formations politiques ont ainsi, remporté 50 des 75 sièges à pourvoir au niveau de cette instance élue, avec le PAM en tête (18 sièges), suivi du RNI avec 17 sièges et du PI avec 15 sièges.

L’Union Constitutionnelle (UC) et le Mouvement Populaire (MP) ont remporté 07 sièges chacun, suivis de l’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) avec 05 sièges et du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) avec 04 sièges.

De leur côté, le Mouvement Démocratique et Social (MDS) et le Parti de la Justice et Développement (PJD) se sont adjugés un seul siège chacun.