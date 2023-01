La Société de développement régional de la Toute petite, la petite et la moyenne entreprises touristiques Souss-Massa (SDR TPME Touristiques SM) vient de lancer un appel à projets pour l’accompagnement et l’appui technique et financier des TPME touristiques dans la région.

Des primes d’investissements et subventions allant de 10% à 50% du montant de l’investissement sont prévues dans le cadre de ce programme d’appui, indique un communiqué de la SDR TPME Touristiques SM.

Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’appui à destination des TPME touristiques existantes qui souhaitent mener un programme de transformation visant la mise à niveau de leur structure et l’amélioration de leur compétitivité pour atteindre l’excellence opérationnelle, ainsi que des candidats intéressés par des projets de nouvelles créations et porteurs de nouveaux projets de développement touristique.

Il s’adresse aux filières d’Hébergement touristique, d’Agence de voyage, d’Animation et Loisirs, de Sport et Bien-être, de Restauration touristique, de Guide de tourisme et de Transport touristique.

L’objectif principal de l’appel à projet étant d’enrichir et de densifier l’offre d’animation de la destination d’Agadir Souss-Massa, note la même source, précisant que les projets issus des filières d’animation et loisirs ainsi que les projets à caractère innovant seront privilégiés dans le processus de sélection.

Une commission d’évaluation sélectionnera les projets répondant aux critères demandés afin qu’ils bénéficient d’un accompagnement technique dans l’opérationnalisation de leur projet ainsi que d’une contribution financière sous la forme d’une subvention allant de 10% à 50% du montant global d’investissement, ajoute le communiqué, notant que les contributions seront affectées dans la limite des ressources budgétaires réservées.

Les candidats sont invités à remplir le formulaire d’inscription afin de soumettre leur candidature à l’appel à projet à l’adresse suivante : https://bit.ly/tpmet.

Par la suite, les candidats recevront par email une confirmation d’inscription, le règlement de l’appel à projets ainsi que le manuel des procédures et toute autre documentation inhérente à l’acte de candidature.

Une fois remplis, les dossiers de candidature devront être transmis pendant la période allant du 10 février au 10 mars 2023 au plus tard directement au siège de la SDR TPMET SM sis immeuble Igoudar, Avenue des FAR, Bureau n°30-Agadir, soit par voie électronique via la plateforme dédiée dont le lien sera transmis aux candidats.

L’appel d’offres rentre dans le cadre d’un partenariat entre le Département en charge du Tourisme, la Wilaya de la Région Souss- Massa, le Conseil Régional Souss-Massa, la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT) et la la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services Souss-Massa (CCIS SM).