Infomediaire Maroc – Ahmed Reda Chami, ancien ambassadeur du Maroc auprès de l’Union européenne a salué, mercredi à Strasbourg, «le sens de responsabilité des parlementaires européens qui comprennent depuis longtemps et davantage aujourd’hui que le Maroc est un partenaire stratégique au sud de l’Europe».

Dans une déclaration à l’agence MAP à l’issue de l’adoption, à une écrasante majorité par le Parlement européen en session plénière à Strasbourg, de l’accord agricole entre le Maroc et l’Union européenne (UE), qui étend les préférences tarifaires aux produits du Sahara marocain, Chami a estimé que «c’est un grand soulagement et une grande joie», notant que «le Maroc a toujours tout fait pour renforcer ce partenariat».

«Nous avons eu cette parenthèse de deux ans à cause d’un arrêt de la Cour de justice de l’UE. Maintenant ce vote nous permet de clôturer cette page et de nous tourner vers l’avenir pour renforcer encore davantage ce partenariat multidimensionnel», a dit Chami.

Il s’agit aussi d’ «un accomplissement remarquable de la diplomatie officielle, de Rabat, à Bruxelles en passant par les capitales européennes où tous les diplomates marocains se sont mobilisés pour parler aux partis politiques, aux députés et aux différents gouvernements», a-t-il affirmé, notant que « ce vote est l’aboutissement d’un travail de longue haleine de plus deux ans durant lesquels il a tenu des réunions avec plus de 300 d’eurodéputés et des dizaines de responsables au niveau des instances européennes ».

Il a précisé que ces deux dernières semaines, « l’effort diplomatique s’est intensifié, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale M. Nasser Bourita ayant contacté ses collègues européens et nos ambassadeurs ont redoublé d’efforts pour remobiliser les députés européens».

Chami n’a pas manqué de saluer également «la contribution hautement positive d’autres départements ministériels, notamment le ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime, des présidents des régions des provinces du sud, des députés marocains, des partis et de toutes les sensibilités politiques nationales qui se sont tous mobilisés pour l’aboutissement de ce processus ».

Le Parlement européen a adopté l’accord agricole entre le Maroc et l’Union européenne (UE) à 444 voix pour et 167 contre.

Il s’agit d’un nouveau pas franchi dans les relations entre les deux parties. Il intervient dans la suite des développements positifs récents qui ont vu le Maroc et l’UE renforcer la sécurité juridique de leurs accords commerciaux et consolider leur partenariat stratégique multiforme.

