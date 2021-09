Un Mémorandum d’entente (MoU) sur la classification coopérative des brevets (CPC) a été signé, mercredi, entre l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) et l’Office Européen des Brevets (OEB).

Paraphé par Abdelaziz Babqiqi, Directeur Général de l’OMPIC et António Campinos, Président de l’OEB), lors d’une rencontre sous format virtuel, ce mémorandum a pour finalité de stimuler davantage l’activité inventive au Maroc, par la diffusion de la connaissance technique et l’accès efficace aux données relatives aux brevets et aux documents brevets, indique un communiqué de l’OMPIC.

Les deux offices ont également fait le point sur les perspectives d’actions pour l’année 2022 qui traduisent leur volonté de renforcer davantage leur coopération, ajoute la même source.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique qui lie l’OMPIC et l’OEB et qui vise à développer le système des brevets d’invention, à promouvoir l’innovation et à mettre en place des services et des outils qui facilitent la protection des inventions et encouragent l’accès à l’information brevet.

La coopération entre les deux parties, qui a été renforcée suite à la mise en place du système de validation des demandes de brevets et des brevets européens, porte principalement sur l’échange d’expériences entre les deux offices en matière de gestion et d’examen des demandes de brevets et de diffusion de l’information brevet, le renforcement des capacités des examinateurs de l’OMPIC, l’échange de données et le soutien de l’écosystème de l’innovation.