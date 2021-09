L’activité de propriété industrielle au Maroc affiche une évolution positive et qui vient d’être confirmée par la dernière édition de l’indice mondial de l’innovation (GII), élaboré par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), l’université Cornell et l’INSEAD, et publié le 20 septembre 2021, sous le thème “le suivi de l’innovation à travers la crise COVID-19”.

Selon cet indice, le Maroc occupe la 41ème place dans la composante des actifs immatériels, souligne le communiqué, notant que le royaume se classe à la 37ème place dans l’indicateur relatif aux dépôts des marques par origine et PIB et figure dans le top 10 dans le classement des designs par origine et PIB.

En outre, le Maroc a gagné cinq places (classé 56ème ) par rapport à l’indicateur concernant les demandes de brevet déposées selon le traité de coopération en matière de brevets (PCT) par origine et PIB.