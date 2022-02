La Société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM), l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et la Fondation MAScIR (Moroccan Foundation for Advanced Science, Innovation And Research) ont conclu, mercredi, un accord spécifique pour la mise en œuvre d’un projet de recherche visant à renforcer la sécurité sur les autoroutes nationales.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’accord-cadre de coopération, conclu en 2020 entre ADM, l’UM6P et la Fondation MAScIR, dans le domaine de la recherche et du développement scientifique et technologique, indique un communiqué conjoint des trois institutions.

Ledit projet consiste à développer une solution décisionnelle de traitement et de valorisation des données provenant des bases de données des accidents, des informations de trafic et des différents composants de l’infrastructure et ses équipements, tout en intégrant également les données météorologiques et autres facteurs de risque liés aux accidents, fait savoir la même source. Ces données provenant de différentes sources, seront ensuite analysées, par le biais de l’Intelligence Artificielle pour produire au final un système de recommandations d’actions de sécurité routière permettant à ADM de réduire le nombre d’accidents et renforcer ainsi la sécurité des usagers de l’autoroute.